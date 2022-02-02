Почему мужчинам категорически запрещено быть холостяками

Психологи пришли к выводу, что разрыв и длительное пребывание в статусе холостяка грозит представителям сильного пола психическими заболеваниями. Чем это объяснимо? Оказывается, большинство мужчин испытали появление или ухудшение симптомов психического заболевания во время проблемных отношений или после их разрыва, пишет eurekalert.

Отношения (фото из открытых источников)

Опрос 47 мужчин позволил узнать больше о том, как мужчины переживают этот непростой период. Оказалось, что, столкнувшись с конфликтом в отношениях, они, как правило, преуменьшали их значение. Но эта тактика только усугубляла проблемы. Злую шутку может сыграть и стереотип о том, каким должен быть "настоящий мужчина". Например, неуверенность мужчин в том, как сформулировать и решить проблему в контексте отношений, привела к тому, что многие из них изолировались, а не обратились за помощью. Исследование также показало, что пережившие расставание мужчины чаще пытались найти забвение в алкоголе и других разрушительных веществах.

Напомним, модель Розали Номбре, ставшая известной в своем участии в 11 сезоне шоу "Холостяк", выложила в социальных сетях фотографии со своим эффектным образом. В видеоролике и на фотографиях она одета в серебристое платье с запахом и расшитое пайетками. От этого она просто переливалась в потоках света. Кроме того, в платье есть большой разрез, что позволяет Розали похвастаться стройными ножками. Этот наряд участница шоу дополнила ремешком со стразами. К нему надела черные босоножки на классических шпильках. Свой волшебный образ Розали сделала еще более привлекательным с помощью длинной косички, нежного макияжа и украсила уши серебристыми серьгами в виде колец.

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