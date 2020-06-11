По каким признакам можно определить плохую жену

Каждая женщина мечтает стать хорошей женой и мамой. Ей хочется, чтобы ее ценили и уважали. Но порой женщины переступают определенную черту и превращаются в тирана, который любит жесткий контроль и не терпит ошибок. С такой женой мужчине очень сложно найти общий язык.

Вы пытаетесь переделать мужчину

В отношениях нельзя никого перевоспитывать. Если вы не принимаете партнера с его недостатками, тогда может это не любовь? Не старайтесь переделать своего мужа, потому что это бесполезно и оскорбительно для него.

Ставите под сомнение его мужественность

Даже если у вас и бывают проблемы в постели — это не должно выходить за ее пределы. Это к тому, что необходимости говорить об этом подружкам вовсе нет. Такое поведение - не лучший способ вдохновить его на подвиги. Научитесь не высмеивать и судить партнера, но искать вместе решение появившейся проблемы.

Вы помешаны на контроле

Мужчина желает видеть рядом с собой самодостаточную женщину, у которой есть жизненные цели и интересы, не ограничивающиеся тотальным контролем над супругом. Помните: одна мама у него уже есть. А вот спутницу жизни он хочет видеть другой.

Не закрываете глаза на мелкие ошибки мужа

Вам придется привыкнуть и смириться с тем, что у него есть недостатки (да и вы - далеко не идеал). С мелкими ошибками можно справиться добрым словом и правильно мотивацией. И нет, придирки и измывательства к ней не относятся.

Вы не цените личное пространство партнера

Каждому человеку время от времени необходимо побыть наедине с собой. Это не значит, что он вас больше не любит, или любит, но не так сильно, как прежде. Просто ему нужен хотя бы час тишины. Только для себя.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, по каким критериям мужчины выбирают себе будущую жену.

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