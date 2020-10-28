Отпустите эти пять вещей, если хотите быть счастливыми

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Светлана Шкурупий
Каждый человек хочет быть счастливым, но на пути к этой цели он выстраивает множество преград, сам того не понимая. Постепенно возникают какие-то ограничения, которые мешают нормально жить. В Instagram-группе Progresswomans названы вещи, которые стоит отпустить каждому человеку, чтобы стать счастливей.
Одобрение других
Многие люди очень зависимы от мнения других. Они пытаются жить "как принято" и боятся сделать неправильный выбор, боятся осуждений и сплетен. На самом деле, этот фактор серьезно усложняет жизнь. Вас не должно волновать, что подумают другие, просто делайте то, что дарит вам радость и счастье.
Гнева и обида
Не стоит поддаваться ни гневу, ни обидам, потому что они разрушают нас изнутри. Постарайтесь справляться с этими эмоциями, не поддаваться им, чтобы другие люди не смогли вами манипулировать.
Образ идеального тела
Если вы комфортно чувствуете себя в своем теле, то какая кому разница соответствует ли оно стандартам красоты и нравится ли оно другим? Будьте собой, любите и принимайте себя!
Идеальная жизнь
Так же, как нет идеального партнера, нет идеальной судьбы. Вы сами формируете свою жизнь, так что, для достижения успеха вам нужно старательно работать и прилагать максимум усилий. Вы можете создать свой мир, самый прекрасный из всех миров.
Богатство как самоцель
Многие люди живут с мыслью стать миллионером. Это неплохая цель, но для ее достижения потребуется очень много работать. Не зацикливайтесь на крупных суммах. Главное — найти дело, которое будет вашей страстью, а когда будете заниматься самореализацией, тогда и деньги придут.
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