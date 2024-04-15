От любви до разлуки: 10 пар Голливуда, которые больше не вместе

Волшебство Голливуда не только на экранах. За кулисами происходят не менее захватывающие драмы, наполненные любовью, страстью и, к сожалению, разлуками. Взглянем ближе на истории некоторых из самых ярких пар Голливуда.

10 голливудских пар, которые когда-то были вместе

1. Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Эта пара впервые встретилась в 1998 году, их свадьба состоялась двумя годами позже на роскошной церемонии в Малибу. Они были воплощением американской мечты — красивые, успешные и казалось бы, счастливые. Но после пяти лет брака, в 2005 году, Дженнифер и Брэд объявили о разводе, который стал одним из самых обсуждаемых в истории Голливуда. Слухи об измене Питта с Анджелиной Джоли на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" только добавили масла в огонь. Энистон в интервью часто упоминала, что хотела семью, но её планы не совпали с планами Питта.





2. Том Круз и Николь Кидман

Встретившись на съемках фильма "Дни грома" в 1990 году, Круз и Кидман быстро стали одной из самых заметных пар Голливуда. Их брак продлился более десяти лет, в течение которых они усыновили двоих детей. Однако в 2001 году Том неожиданно подал на развод, указывая на "непримиримые разногласия". Несмотря на общую работу в кино и кажущееся взаимопонимание, детали их разлуки остаются туманными, что породило множество слухов и домыслов.





3. Аштон Катчер и Деми Мур

Свои отношения Катчер и Мур начали в 2003 году, когда Аштон был уже звездой, благодаря ролям в комедийных сериалах и фильмах, а Деми — признанной актрисой. Разница в возрасте в 15 лет не помешала им заключить брак в 2005 году. Их отношения, казалось, были крепкими, но к 2011 году стали появляться сообщения о неверности Катчера. В 2013 году пара официально развелась после долгих и изнурительных процедур.





4. Райан Рейнольдс и Скарлетт Йоханссон

Райан и Скарлетт встретились в 2007 году и тайно поженились в 2008-м. Они старались держать свои отношения вдали от глаз общественности, но давление и постоянное внимание СМИ сказались на их союзе. В 2010 году пара объявила о разводе, признав, что их брак стал жертвой карьерных амбиций и нехватки времени друг для друга.





5. Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер

Этот брак был одним из самых долгоживущих в Голливуде — они поженились в 1986 году и были вместе более 25 лет. Они воспитали четверых детей и, казалось, были образцом семейной жизни. Однако в 2011 году выяснилось, что Шварценеггер имел внебрачного ребенка от своей домработницы, что стало причиной их развода.





6. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес встретились на съёмках фильма "Ги Гли" в 2002 году. Их роман быстро стал одной из самых обсуждаемых тем в СМИ, а пару стали называть "Беннифер". Их отношения, наполненные публичными выходами и совместными проектами, показались сказочными до тех пор, пока давление общественности и постоянное внимание папарацци не стали им мешать. Их помолвка прервалась в 2004 году, и они расстались, оставив после себя обсуждения о том, как внешнее вмешательство может повлиять на личные отношения. Однако спустя многие годы они возобновили свои отношения и вновь поженились в 2022 году.





7. Джонни Депп и Ванесса Паради

Джонни Депп и Ванесса Паради были одной из самых стильных пар Европы и Голливуда, встречаясь с 1998 по 2012 год. Встретившись в Париже, они вместе прожили 14 лет, воспитывая двоих детей. Их отношения, полные взаимного творчества и поддержки, завершились без скандалов, однако не без слухов о возможных изменах и личных разногласиях. Их разрыв показал, что даже самые крепкие пары могут столкнуться с непреодолимыми трудностями.





8. Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин

Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин, вокалист группы Coldplay, венчались в 2003 году после года знакомства. Их брак продлился десять лет, в течение которых они стали родителями двоих детей. В 2014 году пара объявила о своем "сознательном расставании", что вызвало большой резонанс в прессе из-за необычного формулирования. Этот термин отразил их стремление к мирному разрыву и совместному воспитанию детей, что и продемонстрировали последующими действиями.





9. Шон Пенн и Мадонна

Шон Пенн и Мадонна встретились в 1985 году, и вскоре после этого поженились. Их брак был полон страсти, но также и скандалов, включая обвинения в домашнем насилии. Через четыре года, в 1989 году, пара развелась. Их отношения оставили значительный след в поп-культуре 1980-х годов и до сих пор вызывают интерес у поклонников обоих звезд.





10. Кэти Холмс и Том Круз

Кэти Холмс и Том Круз публично объявили о своем романе в 2005 году, и уже через месяц Круз сделал предложение на вершине Эйфелевой башни в Париже. Их брак быстро стал одним из самых обсуждаемых в Голливуде, особенно из-за приверженности Круза научной церкви Саентологии. После шести лет брака Холмс подала на развод, стремясь, как сообщалось, защитить свою дочь от влияния саентологии. Этот разрыв был весьма охраняемым и быстро осуществленным, что вызвало много слухов и дискуссий о реальных причинах их развода.





Истории этих пар показывают, что даже у самых ярких звезд могут быть свои трудности и испытания, которые они стараются преодолеть в условиях постоянного внимания и давления общественности.