Она изменяет не случайно: психологи назвали настоящие причины, о которых мужчины даже не догадываются

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Женская измена до сих пор остается одной из самых громких и болезненных тем в отношениях. Многие мужчины убеждены: причина — в случайном искушении или "чрезмерной эмоциональности". Однако психологи бьют тревогу: в большинстве случаев женщина изменяет задолго до физической близости — сначала эмоционально .
Не секс и не случайность: вот с чего на самом деле начинается женская измена
Специалисты отмечают: женская измена почти никогда не возникает "вдруг". Это процесс, который начинается с внутреннего ощущения одиночества в паре.
Главная причина №1 — эмоциональное недовольство
По словам психологов, самый распространенный триггер – отсутствие эмоционального контакта . Женщина перестает чувствовать, что ее:
слышат
понимают
ценят
поддерживают
Нехватка нежности, тепла и простого сострадания постепенно формирует отчуждение. В этот момент женщина может оставаться в отношениях формально, но внутренне уже быть одинокой.
Именно с этого состояния чаще всего начинается путь к измене.
Рутина, постоянная занятость работой, бытовые проблемы – еще один фактор риска. Если партнер годами откладывает общение на потом, женщина начинает искать внимание там, где ее готовы дать здесь и сейчас .
И очень часто это начинается с:
искренних разговоров
поддержки
эмоциональной близости
А уже потом переходит в физическую плоскость.
Сексуальное недовольство: тема, о которой молчат
Еще одна причина, о которой не принято говорить вслух, — качество интимной жизни . Психологи выделяют:
несоответствие сексуальных желаний
отсутствие оргазмов
игнорирование потребностей партнерши
Когда женщина долго чувствует себя нежелательной или нереализованной, риск измены резко возрастает.
Месть, самоутверждение и бегство от рутины
Отдельная группа причин связана с личностными мотивами:
Месть – ответ на измену, унижение или холодность партнера
Самоутверждение — желание снова почувствовать себя привлекательным и значимым
Поиск новизны — бегство от монотонности и дня сурка в отношениях.
В таких случаях измена становится способом доказать в первую очередь себе: "Я еще жива. У меня есть ценность".
Детские травмы, разрушающие взрослые отношения
Психологи также обращают внимание на нерешенные травмы с детства . Проблемы с привязанностью, страх покинутости или наоборот – страх близости – могут толкать женщину к параллельным связям как способу эмоциональной защиты.
Финансовая независимость и новая любовь
Современный фактор, существенно изменивший правила игры, — финансовая самостоятельность женщин . Когда она не зависит материально, страх "остаться ни с чем" исчезает. Это делает решение об измене или новых отношениях психологически проще.
Отдельно эксперты выделяют и влюбленность в другого человека , который может возникнуть неожиданно, но почти всегда на почве уже разрушенной эмоциональной связи в паре.
Ключевое отличие между женской и мужской изменой
Специалисты суммируют:
мужчины чаще изменяют из-за физического влечения
женщины — из-за эмоциональной пустоты
Именно поэтому женская измена обычно является не случайной ошибкой, а сигналом глубокого кризиса в отношениях .
Так что женская измена — это не о "плохом характере" и не о случайном искушении. Это следствие длительного игнорирования эмоций, потребностей и внутреннего состояния партнерши. И в большинстве случаев ее можно было предупредить – задолго до того, как появился кто-то третий .
Читайте также в "Комментариях", сколько детей может родить женщина при жизни.