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Главная Новости Досуг отношения Ольга Фреймут призналась, что ей не нравится в своем муже
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Ольга Фреймут призналась, что ей не нравится в своем муже

Телеведущая рассказала о причинах для обид на главу семейства Владимира Локотко

28 сентября 2020, 20:28
Автор:

Екатерина Белоброва

Известная телеведущая и журналистка Ольга Фреймут призналась, что долгое время обижалась на своего супруга и продюсера "Нового канала" Владимира Локотко из-за нехватки внимания с его стороны. Об этом она написала в своем Facebook.

Ольга Фреймут призналась, что ей не нравится в своем муже

По признаниям знаменитости, она практически не получала комплиментов от любимого и ей не хватало приятных сюрпризов в начале семейной жизни, например, внезапного букета цветов.

"Я когда-то очень обижалась, что Владимир не делает много комплиментов. Все мы ждем постоянного захвата, охапок цветов", — пишет Ольга.

При этом телеведущая добавила, что стала смотреть на недостатки Локотко по-философски и находить в нем достоинства, которые способны перечеркнуть неприятные моменты совместной с ним жизни.

"Надо принимать своего мужа, стараться смотреть на мир его глазами и просить, чтобы он смотрел на мир твоими. Со временем начинаешь ценить другие вещи: когда он беспокоится,  не заболела ли ты, когда подает чашку кофе, делает все, чтобы ты не волновалась", — заключила Фреймут.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, чем занималась Ольга Фреймут на карантине


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