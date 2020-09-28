Ольга Фреймут призналась, что ей не нравится в своем муже

Известная телеведущая и журналистка Ольга Фреймут призналась, что долгое время обижалась на своего супруга и продюсера "Нового канала" Владимира Локотко из-за нехватки внимания с его стороны. Об этом она написала в своем Facebook.

По признаниям знаменитости, она практически не получала комплиментов от любимого и ей не хватало приятных сюрпризов в начале семейной жизни, например, внезапного букета цветов.

"Я когда-то очень обижалась, что Владимир не делает много комплиментов. Все мы ждем постоянного захвата, охапок цветов", — пишет Ольга.

При этом телеведущая добавила, что стала смотреть на недостатки Локотко по-философски и находить в нем достоинства, которые способны перечеркнуть неприятные моменты совместной с ним жизни.

"Надо принимать своего мужа, стараться смотреть на мир его глазами и просить, чтобы он смотрел на мир твоими. Со временем начинаешь ценить другие вещи: когда он беспокоится, не заболела ли ты, когда подает чашку кофе, делает все, чтобы ты не волновалась", — заключила Фреймут.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, чем занималась Ольга Фреймут на карантине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!