Ольга Фреймут призналась, что ей не нравится в своем муже

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Екатерина Белоброва
Известная телеведущая и журналистка Ольга Фреймут призналась, что долгое время обижалась на своего супруга и продюсера "Нового канала" Владимира Локотко из-за нехватки внимания с его стороны. Об этом она написала в своем Facebook.
По признаниям знаменитости, она практически не получала комплиментов от любимого и ей не хватало приятных сюрпризов в начале семейной жизни, например, внезапного букета цветов.
При этом телеведущая добавила, что стала смотреть на недостатки Локотко по-философски и находить в нем достоинства, которые способны перечеркнуть неприятные моменты совместной с ним жизни.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, чем занималась Ольга Фреймут на карантине.
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