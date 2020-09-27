Незавидный жених: Питт не намерен звать Потуральски замуж

Голливудский актер Брэд Питт не намерен связывать себя узами брака с моделью и новой возлюбленной Николь Потуральски, которая совсем недавно провела с ним уик-энд в замке, где актер венчался с Анджелиной Джоли. Об этом сообщает издание Us Weekly, ссылаясь на источники, близкие к артисту.

Как сообщает издание, 56-летнего Питта вполне устраивают отношения с 29-летней Потуральски, и его вовсе не заботит, что девушка состоит в браке с владельцем ресторанного бизнеса.

"Он ощущает себя в этих отношениях человеком, которого любят, и который может любить сам. Но он по-прежнему не разобрался в себе после долгого брака с Джоли, он не готов снова заводить семью", — отмечают источники.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о новых отношениях Брэда Питта с Николь Потуральски, которая внешне очень похожа на его бывшую супругу, что вызывает подозрения о тоске Питта за прошлым браком.









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