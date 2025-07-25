Назван возраст, в котором люди изменяют чаще всего

Тему измены называют одной из самых болезненных в отношениях. Причины такого решения одного из партнеров могут быть разными. Исследования показывают, что существует несколько возрастных групп, в которых вероятность предательства самая большая.

Измена. Иллюстрационное фото

Среди самых рискованных возрастов, по данным исследований Couples Academy и UNILAD, специалисты называют следующие:

30-39 лет. Результаты исследования показывают, что именно в этом возрасте 32% пользователей сайта для женатых, ищущих отношения на стороне, изменили впервые. Объясняют такое решение тем, что в этот период начинает доминировать брачная рутина, а романтика угасает. Это может толкать на измену.

40-49 лет. На этот пик приходится 24% измен. Исследователи часто связывают с кризисом среднего возраста, усталостью от длительных отношений и желанием вернуть ощущение молодости. Отмечают, что у многих в этом возрасте есть дети и фокус смещается с партнера на семейные обязанности. Такие изменения создают эмоциональную дистанцию. В этом возрасте чаще всего изменяют женщины – 18% измен.

50-59 лет. В этом возрасте чаще всего изменяют мужчины – 31% опрошенных. Предательство может быть связано с переоценкой жизни, снижением самооценки или желанием мужчин доказать себе, что они еще "в форме".

Исследователи объясняют, что увеличение количества измен в указанных возрастных группах может быть связано со следующими факторами:

Переосмысление жизни. Люди задумываются о смысле отношений, карьере и личной реализации.

Рутина и эмоциональная дистанция. Эмоциональная глубина часто теряется в долгосрочных отношениях.

Физиологические конфигурации. На интимную сферу влияют гормональные колебания, менопауза, понижение либидо.

Социальные причины. Упрощать возможность измены может наличие финансовой независимости, доступа к технологиям, соцсетям и приложениям для знакомств.

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