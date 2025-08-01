Мы рождаемся в семье, которая нас формирует, поддерживает и иногда... ранит. Многие из нас чувствовали, что рядом с определенными родственниками жизнь будто идет не так: появляются проблемы, плохое настроение, даже болезни. Действительно ли некоторые родные могут "приносить несчастье"? Что об этом думают психологи, а что говорят эзотерики?

Могут ли некоторые родственники приносить несчастье: что говорят психологи и эзотерики

Что говорят психологи

Психологи уверены: "несчастье", которое мы связываем с родственниками, зачастую вполне объяснимо.

Токсичные отношения. В семье могут быть люди, которые постоянно критикуют, унижают, давят или навязывают чувство вины. Это изнуряет эмоционально и снижает уверенность в себе, что действительно приводит к неудачам в жизни.

Отрицательные сценарии. Некоторые родственники могут передавать из поколения в поколение вредные убеждения: ты ничего не достигнешь, все мужчины изменяют, деньги — это зло. Такие установки подсознательно влияют на наши выборы и создают чувство, что нас преследует неудача.

Созависимость и контроль. Чрезмерная опека или навязывание своей воли также могут сломать личные границы и лишить человека свободы, что приводит к неудовлетворению жизнью и хроническому стрессу.

Что говорят эзотерики

С точки зрения эзотерики и народных верований, у некоторых родственников может быть "трудная энергетика", действительно негативно влияющая на близких.

Проблемная энергия. Эзотерики считают, что родственники с завистью, злобой или хроническим недовольством способны "уносить" энергию других членов семьи. После общения с людьми могут появляться слабость, апатия и мелкие неудачи.

Родовые проклятия и кармические уроки. Существует мнение, что в некоторых семьях несчастья передаются по роду из-за неразрешенных конфликтов, оскорблений или сознательно наложенных проклятий. Эти программы, по убеждению эзотериков, влияют на судьбу потомков, пока кто-нибудь не попытается их разорвать.

Отрицательные слова и мнения. Даже обычные ссоры или проклятия со стороны родственника могут, по мнению эзотериков, создать отрицательный энергетический след.

Что с этим делать?

Распознать токсичность. Попытайтесь проанализировать, как вы чувствуете себя после общения с конкретным родственником. Если каждый раз чувствуете подавленность или злобу – это сигнал.

Набор границ. Даже с родными можно ограничить общение или ясно озвучить, что вам не нравится.

Работать с установками. Следует обратиться к психологу, чтобы распутать, чьи это мысли: ваши или навязанные семьей.

Очистка энергии. Для тех, кто верит в энергетику, помогают ритуалы очищения: ванны с солью, молитвы, свечи, медитации.

Вывод

И психологи, и эзотерики соглашаются в одном: есть родственники, общение с которыми действительно разрушает и уносит силы. Главное — вовремя это заметить, защитить себя и позаботиться о собственном внутреннем мире. Ведь счастье — в наших руках, даже если некоторые родные несут только негатив.

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