Люди с какой группой крови абьюзеры

Тема связи группы крови с личностными чертами давно стала объектом исследований и обсуждений в психологии. В последние годы все большее внимание уделяется вопросам того, как кровная группа может влиять на характер и поведение человека. Одной из наиболее дискуссионных тем является утверждение, что люди с определенными группами крови могут быть более склонны к абьюзу.

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На первый взгляд, идея о том, что кровная группа может влиять на склонность к абьюзивному поведению, кажется достаточно спорной. Однако некоторые исследования и публикации утверждают, что существует определенная корреляция между группой крови и личностными чертами, способствующими абьюзу в отношениях.

По информации из статьи в издании Psychology Today (2018), группа крови может влиять на характер человека, в частности на его склонность к доминированию, контролю и агрессии. Она подчеркивает, что люди с группами крови, которые могут быть ассоциированы с высокой эмоциональной стойкостью, подчас имеют тенденцию к манипулированию другими людьми для достижения своих целей. В частности, люди с группами крови A(II) и AB(IV) могут иногда демонстрировать доминирующие черты, что в определенных условиях может приводить к абьюзивным моделям поведения.

Другое исследование, опубликованное в Psychology Today в 2020 году, указывает на то, что модели поведения могут варьироваться в зависимости от группы крови, но эти связи являются не столько определяющими, сколько корреляционными. Это означает, что хотя группа крови может влиять на склонность к определенным эмоциональным реакциям, таким как стресс, агрессия или депрессия, она не является основной причиной абьюзивного поведения.

Исследования показывают, что люди с группой крови B (III) могут быть более импульсивными и менее терпимыми к стрессовым ситуациям, что может приводить к неконтролируемой агрессии в отношениях. Эти черты могут стать основой для абьюзивного поведения, когда один человек использует силу или манипуляцию для того, чтобы контролировать другого человека.

Вопрос о связи между группой крови и абьюзивным поведением остается предметом споров среди ученых. Подтверждения утверждений о том, что люди с определенными группами крови более склонны к абьюзу, пока недостаточно. В то же время важно понимать, что психологические и социальные факторы оказывают значительное влияние на поведение человека, чем его группа крови.

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