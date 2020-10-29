5 признаков того, что вы нашли свою вторую половинку

Язык
BTC/USD
13116.27
ETH/USD
385.88
LTC/USD
54.79
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Седлецкая Татьяна
Фото: proprikol.ru
Чувства
взаимны
Давайте сразу перейдем к делу: если ваш избранник не
отвечает вам взаимностью, он не ваша родственная душа. Ведь когда человек является
вашей второй половинкой, нет никаких сомнений в том, что он будет интересоваться
вами и желать встречи так же сильно, как и вы.
В
одном направлении
Когда вы встретите своего человека, все сразу встанет на
свои места, независимо от различных жизненных этапов, фаз и вмешательства со
стороны внешних факторов. Другими словами, если ваш избранник все еще гуляет
всю ночь, в то время как вы готовы родить ребенка и осесть дома, скорее всего, эти
отношения не на всю жизнь.
Не
возникают серьезные конфликты
Конечно, отношения – это не всегда радуги и бабочки, но у
вас и вашей второй половинки не должно возникать серьезных разногласий и
конфликтов. Вам необязательно любить одни и те же начинки для пиццы или хотеть
смотреть одинаковые фильмы, но в глубине души у вас должны быть общие точки
соприкосновения, взаимопонимание и единый взгляд на большинство важных вещей.
Отношения
развиваются постепенно, а не интенсивно
Нет ничего плохого в бурных и пылких отношениях,
наполненных страстными взлетами и падениями, но обычно такие эмоции не
испытывают с истинной родственной душой. Ваша жизнь с избранником будет
наполнена удивительной химией и отличным сексом, но ключевыми в ваших взаимоотношениях
должны быть легкость и спокойствие.
Вы
больше не живете своим прошлым
Все еще переписываетесь со своим бывшим? Никакого
осуждения, но вы встретите свою вторую половинку только тогда, когда оставите прошлое
за спиной. Когда вы эмоционально стабильны и уверены, вы излучаете энергию,
которой будете привлекать к себе новое и положительное.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости