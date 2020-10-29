5 признаков того, что вы нашли свою вторую половинку

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Чувства взаимны

Давайте сразу перейдем к делу: если ваш избранник не отвечает вам взаимностью, он не ваша родственная душа. Ведь когда человек является вашей второй половинкой, нет никаких сомнений в том, что он будет интересоваться вами и желать встречи так же сильно, как и вы.

В одном направлении

Когда вы встретите своего человека, все сразу встанет на свои места, независимо от различных жизненных этапов, фаз и вмешательства со стороны внешних факторов. Другими словами, если ваш избранник все еще гуляет всю ночь, в то время как вы готовы родить ребенка и осесть дома, скорее всего, эти отношения не на всю жизнь.

Не возникают серьезные конфликты

Конечно, отношения – это не всегда радуги и бабочки, но у вас и вашей второй половинки не должно возникать серьезных разногласий и конфликтов. Вам необязательно любить одни и те же начинки для пиццы или хотеть смотреть одинаковые фильмы, но в глубине души у вас должны быть общие точки соприкосновения, взаимопонимание и единый взгляд на большинство важных вещей.

Отношения развиваются постепенно, а не интенсивно

Нет ничего плохого в бурных и пылких отношениях, наполненных страстными взлетами и падениями, но обычно такие эмоции не испытывают с истинной родственной душой. Ваша жизнь с избранником будет наполнена удивительной химией и отличным сексом, но ключевыми в ваших взаимоотношениях должны быть легкость и спокойствие.

Вы больше не живете своим прошлым

Все еще переписываетесь со своим бывшим? Никакого осуждения, но вы встретите свою вторую половинку только тогда, когда оставите прошлое за спиной. Когда вы эмоционально стабильны и уверены, вы излучаете энергию, которой будете привлекать к себе новое и положительное.

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