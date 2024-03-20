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Когда любовь не считает годы: 10 звездных пар с молодыми женами

Собрали звездные пары, которые не обращают внимания на цифры

сегодня, 19:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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В мире шоу-бизнеса не редкость, когда знаменитости вступают в брак с партнерами, значительно моложе себя. Эти союзы привлекают внимание общественности, становятся темой для обсуждения в прессе и на телевидении. Ниже представлен список из десяти звездных пар, чьи браки демонстрируют, что для настоящей любви возраст — лишь цифра.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс.

Когда любовь не считает годы: 10 звездных пар с молодыми женами

10 звездных пар, в которых повезло с молодыми женами

С момента их свадьбы в 2000 году, разница в возрасте в 25 лет никогда не была препятствием для пары. Их сильный союз и совместные проекты служат примером стойкости брака в Голливуде.

Когда любовь не считает годы: 10 звездных пар с молодыми женами - фото 2

Джордж Клуни и Амаль Клуни.

Знаменитый актер и успешный адвокат сочетались браком в 2014 году, несмотря на разницу в возрасте почти в 17 лет. Их отношения преодолели стереотипы и продемонстрировали глубокое уважение и взаимопонимание друг к другу.

Когда любовь не считает годы: 10 звездных пар с молодыми женами - фото 3

  Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс.

Хью младше своей жены на 13 лет, но их отношения остаются одними из самых крепких в индустрии развлечений, демонстрируя, что возраст действительно не имеет значения.

Когда любовь не считает годы: 10 звездных пар с молодыми женами - фото 4

 Эдди Мёрфи и Пейдж Бутчер.

Разница в возрасте между комиком и австралийской моделью составляет 18 лет. Пара вместе с 2012 года и имеет двоих детей.

Когда любовь не считает годы: 10 звездных пар с молодыми женами - фото 5

 Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли.

Несмотря на разницу в 20 лет, эта пара доказала, что любовь и взаимоуважение могут преодолеть любые предрассудки.

Когда любовь не считает годы: 10 звездных пар с молодыми женами - фото 6

 Алек Болдвин и Хилария Болдвин.

Алек на 26 лет старше своей жены Хиларии, с которой у него пять детей. Их отношения часто становятся предметом обсуждения, но пара демонстрирует единство и преданность друг другу.

Когда любовь не считает годы: 10 звездных пар с молодыми женами - фото 7

 Род Стюарт и Пенни Ланкастер. Сэр Род Стюарт

Рок-музыкант, на 26 лет старше своей жены, модели Пенни Ланкастер. Они доказывают, что любовь и счастье не знают возрастных границ, успешно совместив карьеры и воспитание детей.

Когда любовь не считает годы: 10 звездных пар с молодыми женами - фото 8

 Брюс Уиллис и Эмма Хеминг.

Актер Брюс Уиллис и модель Эмма Хеминг венчались в 2009 году, их союз демонстрирует гармонию и счастье, несмотря на разницу в возрасте в 23 года. В их семье растут две дочери, что только укрепило их отношения.

Когда любовь не считает годы: 10 звездных пар с молодыми женами - фото 9

 Пирс Броснан и Кили Шей Смит.

Звезда "Джеймса Бонда", Пирс Броснан, на 10 лет старше своей жены, журналистки и автора Кили Шей Смит. Их история любви началась в 1994 году, и с тех пор пара является образцом крепкого семейного союза.

Когда любовь не считает годы: 10 звездных пар с молодыми женами - фото 10

 Ник Кэннон и Марая Кэри.

Хотя их брак продлился с 2008 по 2016 год, отношения между Ником Кэнноном и Мараей Кэри всегда вызывали большой интерес у публики. Разница в возрасте в 10 лет не стала препятствием для звездных отношений, в которых родились двое детей — близнецы.

Когда любовь не считает годы: 10 звездных пар с молодыми женами - фото 11
Эти звездные пары демонстрируют, что в отношениях важнее всего взаимоуважение, поддержка и глубокая привязанность. Вопреки общественному мнению и стереотипам, они доказывают, что искренние чувства и совместная работа над отношениями способны преодолеть любые препятствия, включая значительную разницу в возрасте.



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