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Катание на санках: новая токсическая тенденция зимних отношений

В Британии зовут прокатиться на санках, чтобы иметь партнера для продления вечера

сегодня, 00:25
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Ткачик Олеся

Рождественский сезон, обычно наполненный романтикой, приносит в этом году и тревожную новую тенденцию – так называемое "катание на санках". Этот тренд, популярный среди представителей поколения Z, уже успел испортить немало любовных историй, пишет Dailystar.

Катание на санках: новая токсическая тенденция зимних отношений

Кататься на санках

Что такое "катание на санках"?

"Катание на санках" – это сознательное продолжение отношений с человеком, который на самом деле не интересует, только ради удобства или избегания одиночества в зимний период. Это поведение может быть как среди одиночек, так и среди тех, кто уже находится в отношениях, говорится в материале издании.

Настораживающая статистика

Согласно исследованию программы для знакомств happn, 15% холостых молодых людей в возрасте 18-25 лет признались, что продолжали встречаться с партнером только для того, чтобы разорвать отношения после праздников. Еще столько же находящихся в отношениях отложили разрыв, планируя завершить их после Нового года.

Более того, 75% таких людей приняли решение развестись еще в ноябре, но решили "подождать", чтобы не остаться одинокими на праздники. А некоторые даже "катали" своих партнеров с августа.

Основные причины для "катания на санках":

  1. Иметь партнера для секса – 60%.
  2. Возможность обниматься в холодное время года – 50%.
  3. Избежать одиночества в праздничный период – 40%.
  4. Отвечать на вопрос о личной жизни – 30%.
  5. Иметь спутника на праздничные мероприятия – 20%.

Советы экспертов во избежание "катания на санках"

Эксперт по знакомствам Клер Ренье призывает внимательно относиться к признакам токсического поведения партнеров. Она предостерегает: такие отношения вызывают тревогу, разрушают доверие и превращают любовь в игру эмоциями.

"Вместо этого следует искать настоящие связи с людьми, которые разделяют ваши интересы и ценности. Это поможет создать отношения, которые будут продолжаться даже после зимних праздников", – отмечает Клер.

Чтобы распознать "красные флажки", эксперт советует обращать внимание на изменения в поведении партнера и ощущения, что вас используют. Если эти сигналы находятся в ваших отношениях, важно говорить об этом открыто.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какие женщины больше всего нравятся мужчинам.




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Источник: https://www.dailystar.co.uk/love-sex/dating-expert-issues-warning-sledging-34159976
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