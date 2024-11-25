Катание на санках: новая токсическая тенденция зимних отношений

Рождественский сезон, обычно наполненный романтикой, приносит в этом году и тревожную новую тенденцию – так называемое "катание на санках". Этот тренд, популярный среди представителей поколения Z, уже успел испортить немало любовных историй, пишет Dailystar.

Кататься на санках

Что такое "катание на санках"?

"Катание на санках" – это сознательное продолжение отношений с человеком, который на самом деле не интересует, только ради удобства или избегания одиночества в зимний период. Это поведение может быть как среди одиночек, так и среди тех, кто уже находится в отношениях, говорится в материале издании.

Настораживающая статистика

Согласно исследованию программы для знакомств happn, 15% холостых молодых людей в возрасте 18-25 лет признались, что продолжали встречаться с партнером только для того, чтобы разорвать отношения после праздников. Еще столько же находящихся в отношениях отложили разрыв, планируя завершить их после Нового года.

Более того, 75% таких людей приняли решение развестись еще в ноябре, но решили "подождать", чтобы не остаться одинокими на праздники. А некоторые даже "катали" своих партнеров с августа.

Основные причины для "катания на санках":

Иметь партнера для секса – 60%. Возможность обниматься в холодное время года – 50%. Избежать одиночества в праздничный период – 40%. Отвечать на вопрос о личной жизни – 30%. Иметь спутника на праздничные мероприятия – 20%.

Советы экспертов во избежание "катания на санках"

Эксперт по знакомствам Клер Ренье призывает внимательно относиться к признакам токсического поведения партнеров. Она предостерегает: такие отношения вызывают тревогу, разрушают доверие и превращают любовь в игру эмоциями.

"Вместо этого следует искать настоящие связи с людьми, которые разделяют ваши интересы и ценности. Это поможет создать отношения, которые будут продолжаться даже после зимних праздников", – отмечает Клер.

Чтобы распознать "красные флажки", эксперт советует обращать внимание на изменения в поведении партнера и ощущения, что вас используют. Если эти сигналы находятся в ваших отношениях, важно говорить об этом открыто.

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