Какой рост женщин самый привлекательный для мужчин

Стереотип о привлекательности только высоких моделей теряет актуальность. Исследование показывает, что идеальный женский рост составляет 165 сантиметров. Это довольно близко к среднему показателю роста женщин в Украине.

Каков идеальный рост для женщин. Фото из открытых источников

Длинные ноги и модельный рост долгое время считались образцом женской красоты, особенно в мире моды и рекламы. Но в реальной жизни мужчины чаще выбирают женщин среднего роста.

Согласно исследованию популярного приложения для знакомств Badoo, наиболее привлекательным для мужчин стал рост женщин в пределах 152-170 сантиметров. Однако идеальным для большинства был рост женщин 165 сантиметров. Этот рост практически совпадает со средним ростом украинок, который составляет 164 сантиметра.

Для своего исследования Badoo проанализировал 20 тысяч пользователей приложения от 18 до 30 лет.

По мнению социологов и психологов, средний рост ассоциируется с природностью и гармоничностью. Хотя такие черты имеют преимущество в онлайн знакомствах, но пользователи все больше ценят не внешность, а личностные качества и интересы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какой рост мужчин женщины считают самым привлекательным. Исследование Badoo разрушило популярный миф, по которому считалось, что женщинам больше нравятся мужчины, имеющие рост более 185 сантиметров. Как и в случае с ростом женщин, это объясняется ориентировкой онлайн знакомств не на внешний вид, а на общие интересы и стиль общения.

Также "Комментарии" писали о росте самых известных актрис и актеров мира. Некоторые из них оказались близки к идеальному росту, тогда как другие значительно выше или ниже.