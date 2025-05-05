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Какой рост мужчин женщины считают самым привлекательным: исследование разрушило популярный миф

Женщинам больше всего нравятся мужчины ростом 173 см.

5 мая 2025, 14:30 comments1911
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Slava Kot

Несмотря на стереотипы, высокий рост не гарантирует успеха в личной жизни. Исследование сайта знакомств показывает, что женщины наиболее привлекательными считают мужчин среднего роста.

Какой рост мужчин женщины считают самым привлекательным: исследование разрушило популярный миф

Каков идеальный рост мужчин. Фото из открытых источников

Представление об идеальном мужчине часто включает такую характеристику, как высокий рост. Однако реальность оказалась иной. Аналитики популярного приложения для знакомств Badoo провели масштабное исследование предпочтений среди своих пользователей и пришли к выводу, что женщины наиболее привлекательными считают не самых высоких мужчин, а тех, чей рост колеблется в пределах 168-183 см.

Исследование охватило более 20 тысяч пользователей от 18 до 30 лет. Согласно данным Badoo, идеальным для мужчин стал рост 173 см. Эта цифра фактически соответствует среднему росту украинских мужчин, по данным Государственной службы статистики он составляет 175 см.

Эти результаты противоречат расхожему мнению, что идеальный мужчина должен быть не менее 185 см.

Специалисты объясняют изменение тенденций тем, что внешние параметры становятся менее важными в мире онлайн знакомств, где пользователи больше ориентируются на общие интересы, стиль общения и интеллектуальную совместимость.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о росте самых известных актрис и актеров мира. Некоторые из них оказались близки к идеальному росту, тогда как другие значительно выше или ниже.

Также "Комментарии" писали о самых высоких людях в истории человечества. В списке оказался один украинец. У мужчины из Житомирской области был рост более 250 сантиметров, однако он отказался зарегистрироваться в Книге рекордов Гиннеса.



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Источник: https://www.thesun.co.uk/fabulous/6082077/job-likely-bag-date-dating-app/
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