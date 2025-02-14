Как необычно отмечают 14 февраля в разных странах мира

День святого Валентина традиционно ассоциируется с романтикой, цветами, шоколадом и признаниями в любви. Однако в разных уголках мира этот праздник имеет уникальные традиции, иногда совсем не похожие на западный вариант празднования. Давайте узнать есть мося, как 14 февраля отмечают в разных странах!

Фото: коллаж портала "Комментарии"

1. Япония: Женщины дарят шоколад мужчинам

В Японии именно женщины 14 февраля дарят мужчинам шоколад. Но не любой, а "хонмей-чоко" – особый шоколад для любимого мужчины, чаще всего приготовленный своими руками. Коллегам, друзьям и знакомым женщины дарят более простой "гири-чоко" – "обязательный" шоколад, без романтического подтекста. Мужчины отвечают на подарок только через месяц, 14 марта, в "Белый день", даря ответные сладости.

2. Южная Корея: Празднуют три дня!

В Южной Корее существует не только 14 февраля и 14 марта, но и "Черный день" (Black Day) 14 апреля. В этот день люди, не получившие подарков в предыдущие два праздника, собираются вместе и едят блюдо "чаджанмён" – лапшу с черной бобовой пастой, символизируя свое одинокое положение.

3. Дания: "Шутливые открытки" и подснежники

В Дании влюбленные не только обмениваются традиционными подарками, но и отправляют анонимные "gaekkebrev" – шуточные открытки со стихами. Если девушка угадает, кто ей прислал, то получит от него шоколадный подарок на Пасху. А еще в Дании вместо роз дарят подснежники – символ весны и нового начала.

4. Бразилия: День влюбленных – в июне

В Бразилии День святого Валентина не отмечают 14 февраля. Вместо этого бразильцы отмечают День влюбленных (Día dos Namorados) 12 июня. Это связано с тем, что 14 февраля приходится на карнавальный период, а в июне чествуют святого Антония – покровителя брака.

5. Филиппины: Массовые свадьбы

На Филиппинах 14 февраля стало популярнейшим днем для массовых свадебных церемоний. Тысячи пар одновременно женятся в государственных или религиозных церемониях, часто спонсируемых местными правительствами, что делает их доступными для всех.

6. Южная Африка: Сердце на рукаве

В Южной Африке женщины придерживаются древней римской традиции Lupercalia – они прикалывают на одежду бумажку с именем любимого человека. Так мужчины могут узнать, кто в них влюблен, что придает празднику интриги.

7. Финляндия и Эстония: День друзей

В Финляндии и Эстонии 14 февраля – это не только день романтики, но и День друзей (Ystävänpäivä в Финляндии, Sõbrapäev в Эстонии). В этот день люди обмениваются открытками и подарками не только с любимыми, но и друзьями, подчеркивая ценность дружбы.

Хотя День святого Валентина ассоциируется с романтикой, в разных странах он приобретает интересные формы: от массовых свадеб на Филиппинах до шутливых стихов в Дании. Независимо от традиций, главное в этом празднике – это проявление любви и заботы, независимо от того, кому они предназначены: любимому человеку, друзьям или даже самим себе.

Напомним , портал "Комментарии" писал, как отмечают 14 февраля в Украине.



