Когда отношения становятся серьезными, многие женщины начинают мечтать о предложении руки и сердца. Но что делать, если мужчина тянет время, не торопится или вообще уходит от темы свадьбы? Заставлять – плохая идея, а вот мотивировать – вполне возможно. Главное делать это мудро, щепетильно и с любовью.

Как мотивировать мужчину сделать предложение: работающие советы без давления

Далее несколько советов, как именно это можно сделать.

1 . Создайте чувство стабильности и уюта

Большинство мужчин делает шаг к предложению, когда уверяется: "Это мой человек, с ним я спокоен". Поэтому вместо постоянных разговоров о свадьбе стоит больше показать, что вам хорошо вместе, что вы поддерживаете его, понимаете и принимаете.

2 . Легко касайтесь темы свадьбы

Обсуждайте свадьбу не с позиции "Ты должен!", а легко и с юмором: какие обручальные кольца нравятся, какая музыка, какое платье, где хотели бы провести свадьбу. Так мужчина постепенно привыкает к мысли, что свадьба – это не страшно, а наоборот – приятное приключение.

3 . Покажите свою независимость

Парадоксально, но когда женщина демонстрирует, что у нее есть собственные интересы, хобби, работа или учеба, мужчина начинает больше ценить и бояться потерять. Ощущение, что женщина – самодостаточная, а не "ждет предложения как спасение", очень мотивирует.

4 . Совместные планы и решения

Когда вы планируете вместе большие вещи: путешествия, ремонт, переезд или даже завести кота или собаку, это подталкивает мужчину думать о вас, как о семье. И тогда мнение об официальном браке воспринимается более естественно.

5 . Бережно расскажите о своих желаниях

Можно честно, но спокойно сказать: "Мне важно знать, что мы идем к чему-то серьезному, потому что я люблю тебя и вижу тебя своим мужем". Без претензий, ультиматумов или шантажа. Для многих мужчин это становится моментом, когда они начинают действовать.

6 . Поддержка близких

Мужчины иногда советуются с друзьями или родными, прежде чем делать предложение. Поэтому легкая поддержка со стороны вашего круга может тоже стать толчком: друзья могут сказать, что это классная идея, или что он уже созрел до этого шага.

7 . Терпение

Важно понимать: если вы давите, мужчина может воспринимать предложение как обязанность, а не как сознательное желание. А если дать время и показать, что вы искренне хотите быть с ним (а не просто свадьбу ради свадьбы) – шанс получить искреннее "Выходи за меня!" значительно выше.

Помните: настоящая мотивация рождается из любви, доверия и ощущения, что вы счастливы вместе. Тогда предложение – это не требование, а естественный следующий шаг.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мужчины любят в сексе.