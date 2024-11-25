Из-за победы Трампа человечество оказалось под угрозой вымирания: какое движение набирает обороты

В течение последней недели заголовки мировых новостей заполонило движение "4B", которое привлекло внимание после избрания Дональда Трампа президентом США. Движение зародилось в Южной Корее как ответ на гендерное насилие, и его участницы призывали избегать сексуальных или романтических отношений с мужчинами. Эта тенденция может иметь серьезные последствия для общества, предупреждают эксперты, на которых ссылается Dailystar

Дональд Трамп

Американские женщины, поддерживавшие Камалу Гаррис, выражают беспокойство из-за потенциальных ограничений прав на аборт, которые может ввести Трамп после того, как станет президентом. В ответ на события часть женщин демонстрирует заинтересованность в движении "4B", которое включает обет воздержания от интимных отношений с мужчинами. Это может быть одной из причин рекордно низкого уровня рождаемости в Южной Корее.

Тренер по отношениям Ирина Вуд, основательница приложения для самолюбия Gemini Near Me, считает, что такой подход вреден не только для мужчин, но и для женщин и общества в целом.

"Это движение не акт феминизма, это скорее попытка замаскировать страх и ненависть к мужчинам, — отмечает Ирина. — Женщины обладают своей естественной силой и мудростью, которые не стоит заменять агрессией. Такие подходы не только разрушают энергию женщин, но и угрожают культуре знакомств и будущим поколениям".

Однако психолог и тренер по отношениям Адам Лайонс придерживается другого мнения. Он убежден, что влияние движения 4B на западные страны, в частности США, будет минимальным. По его словам, тенденция преимущественно коснется тех, кто поддерживает демократические взгляды, в то время как другие останутся в стороне.

Что такое 4B?

Название движения состоит из корейских слов с префиксом "B", что означает "нет":

Bisekseu – отказ от сексуальных отношений с мужчинами.

– отказ от сексуальных отношений с мужчинами. Bihon — отказ от брака

— отказ от брака Bichulsan — отказ от рождения детей

— отказ от рождения детей Biyeonae — отказ от свиданий

Участницы движения считают, что такой бойкот поможет противостоять системе, подавляющей женщин. Однако критики предостерегают, что подобные действия могут нанести больше вреда, чем пользы, а также угрожать демографической стабильности мира.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп намерен начать борьбу с ЛГБТ сообществом.



