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Из-за победы Трампа человечество оказалось под угрозой вымирания: какое движение набирает обороты

В США набирает популярность движение «4В», предусматривающий отказ от секса с мужчинами и рождение детей

сегодня, 00:46
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Ткачик Олеся

В течение последней недели заголовки мировых новостей заполонило движение "4B", которое привлекло внимание после избрания Дональда Трампа президентом США. Движение зародилось в Южной Корее как ответ на гендерное насилие, и его участницы призывали избегать сексуальных или романтических отношений с мужчинами. Эта тенденция может иметь серьезные последствия для общества, предупреждают эксперты, на которых ссылается Dailystar

Из-за победы Трампа человечество оказалось под угрозой вымирания: какое движение набирает обороты

Дональд Трамп

Американские женщины, поддерживавшие Камалу Гаррис, выражают беспокойство из-за потенциальных ограничений прав на аборт, которые может ввести Трамп после того, как станет президентом. В ответ на события часть женщин демонстрирует заинтересованность в движении "4B", которое включает обет воздержания от интимных отношений с мужчинами. Это может быть одной из причин рекордно низкого уровня рождаемости в Южной Корее.

Тренер по отношениям Ирина Вуд, основательница приложения для самолюбия Gemini Near Me, считает, что такой подход вреден не только для мужчин, но и для женщин и общества в целом.

"Это движение не акт феминизма, это скорее попытка замаскировать страх и ненависть к мужчинам, — отмечает Ирина. — Женщины обладают своей естественной силой и мудростью, которые не стоит заменять агрессией. Такие подходы не только разрушают энергию женщин, но и угрожают культуре знакомств и будущим поколениям".

Однако психолог и тренер по отношениям Адам Лайонс придерживается другого мнения. Он убежден, что влияние движения 4B на западные страны, в частности США, будет минимальным. По его словам, тенденция преимущественно коснется тех, кто поддерживает демократические взгляды, в то время как другие останутся в стороне.

Что такое 4B?

Название движения состоит из корейских слов с префиксом "B", что означает "нет":

  • Bisekseu – отказ от сексуальных отношений с мужчинами.
  • Bihon — отказ от брака
  • Bichulsan — отказ от рождения детей
  • Biyeonae — отказ от свиданий

Участницы движения считают, что такой бойкот поможет противостоять системе, подавляющей женщин. Однако критики предостерегают, что подобные действия могут нанести больше вреда, чем пользы, а также угрожать демографической стабильности мира.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп намерен начать борьбу с ЛГБТ сообществом.




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Источник: https://www.dailystar.co.uk/love-sex/relationship-coach-warns-humanity-become-34090976
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