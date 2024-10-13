Эйфория и бабочки в животе: сколько длятся признаки влюбленности

Влюбленность – это состояние, сопровождающееся яркими эмоциями и физическими ощущениями, такими как эйфория и бабочки в животе. Сколько продолжаются эти признаки влюбленности и почему они возникают, сообщает портал "Комментарии".



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Эйфория, которую мы испытываем в начале влюбленности, связана с повышением уровня гормонов в нашем организме. По данным Гарвардской медицинской школы, влюбленность вызывает повышение уровня дофамина – нейромедиатора, отвечающего за чувство удовольствия и вознаграждения. Это объясняет, почему мы чувствуем себя так счастливы и энергичны, когда влюблены.

Однако это состояние не длится вечно. Со временем уровень дофамина стабилизируется и эйфория постепенно исчезает. Обычно этот период длится от нескольких месяцев до двух лет в зависимости от индивидуальных особенностей и интенсивности чувств.

Ощущение бабочек в животе – это еще один распространенный симптом влюбленности, возникающий из-за взаимодействия между мозгом и желудочно-кишечным трактом. Это ощущение вызвано активацией симпатической нервной системы, отвечающей за реакцию "бей или беги". Когда мы видим или думаем об объекте нашей влюбленности, наш мозг посылает сигналы желудку, вызывая ощущение бабочек.

Это чувство также не постоянно. Оно может исчезать, когда мы становимся более привычными к присутствию нашего партнера и наши эмоции стабилизируются. Обычно бабочки в животе исчезают спустя несколько месяцев после начала отношений.

Влюбленность также сопровождается другими физиологическими изменениями, такими как повышение уровня кортизола – гормона стресса, который может вызвать тревогу и нервозность. Эти изменения нормальные и помогают нам адаптироваться к новым отношениям.

С течением времени наш организм адаптируется к новым условиям, и уровень кортизола снижается, что способствует стабилизации эмоционального состояния. Это означает, что начальные признаки влюбленности, такие как эйфория и бабочки в животе, постепенно исчезают, уступая место более стабильным и глубоким чувствам.

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