logo

BTC/USD

87200

ETH/USD

2921.11

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг отношения Эту фразу партнеры произносят перед разрывом – игнорировать ее опасно
commentss НОВОСТИ Все новости

Эту фразу партнеры произносят перед разрывом – игнорировать ее опасно

Она звучит спокойно и обыденно, но после нее отношения редко выживают.

26 декабря 2025, 19:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Многие разрывы происходят неожиданно, но психологи утверждают: почти всегда перед ними появляется "сигнальная фраза", которую партнеры произносят почти бессознательно. Игнорирование этого сигнала может стоить отношениям слишком дорого.

Эту фразу партнеры произносят перед разрывом – игнорировать ее опасно

Психологи раскрыли фразу, которая почти всегда предшествует расставанию

По словам специалистов, эта фраза обычно звучит спокойно и логично, и человек, ее слышит, может даже не заметить ее серьезности. Чаще она проявляется в виде: "Мне нужно немного подумать", "Давай сделаем паузу", или "Мне нужно понять себя".

Почему это предупреждение

Психологи объясняют: когда партнер начинает говорить свои сомнения в форме такой фразы, он или она уже испытывает эмоциональное дистанцирование. Это первый признак того, что эмоциональная связь слабеет, а риск разрыва растет.

Самые распространенные сценарии

  1. Период отстранения – фраза сопровождается уменьшением контактов, меньшим вниманием и отсутствием общих планов.

  2. Эмоциональное охлаждение – партнер реже проявляет поддержку, избегает близости, становится более критичным.

  3. Разрыв или пауза – после повторения фразы и увеличения дистанции часто происходит фактический разрыв или длительная пауза в отношениях.

Что советуют психологи

– Не игнорируйте признаки отстранения.
– Попытайтесь честно обсудить чувства и ожидания, прежде чем проблема наберет обороты.
– Обратитесь к специалисту, если замечаете повторение таких фраз в отношениях.

Даже если фраза звучит обыденно, ее повторение является серьезным сигналом. Осознание этой закономерности помогает сохранить отношения или подготовиться к их завершению без психологических травм.

Напомним, портал "Комментарии" публиковал гороскоп на завтра. Узнайте, что вам обещают звезды.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости