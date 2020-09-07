Десять причин, по которым мужчины не торопятся жениться

Язык
BTC/USD
10093.81
ETH/USD
342.84
LTC/USD
47.75
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
32.90
RUB/UAH
0.37
Светлана Шкурупий
Для любого человека вполне естественно желание создать крепкую и большую семью. Но существуют ситуации, в которых мужчины отказываются вступать в брак. Семейный психолог Андрей Николаев на своей странице в Instagram назвал 10 причин, по которым представители сильного пола избегают женитьбы.
- Мужчина боится потерять свободу, не хочет брать ответственность и избегает любых обязательств;
- Не признает институт брака и не желает менять идеологию;
- Имеет печальный опыт семейной жизни и не хочет повторения ситуации;
- Не хочет тратиться ни на свадьбу, ни на нужды семьи;
- Не уверен на 100% в своем выборе;
- Имеет другие приоритеты, поэтому женитьба постоянно откладывается "на потом";
- Не считает свою избранницу идеальной будущей женой;
- Привык к холостяцкой жизни;
- Не хочет заводить детей;
- Уже имеет законную супругу.
Психолог отметил, что мужчина, который эмоционально и как личность в целом достиг зрелости, будет стремиться заявить права на свою женщину, и брак для него — естественное продолжение отношений с любимой.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие черты характера помогут построить крепкий брак.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости