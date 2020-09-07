Десять причин, по которым мужчины не торопятся жениться

Для любого человека вполне естественно желание создать крепкую и большую семью. Но существуют ситуации, в которых мужчины отказываются вступать в брак. Семейный психолог Андрей Николаев на своей странице в Instagram назвал 10 причин, по которым представители сильного пола избегают женитьбы.

- Мужчина боится потерять свободу, не хочет брать ответственность и избегает любых обязательств;

- Не признает институт брака и не желает менять идеологию;

- Имеет печальный опыт семейной жизни и не хочет повторения ситуации;

- Не хочет тратиться ни на свадьбу, ни на нужды семьи;

- Не уверен на 100% в своем выборе;

- Имеет другие приоритеты, поэтому женитьба постоянно откладывается "на потом";

- Не считает свою избранницу идеальной будущей женой;

- Привык к холостяцкой жизни;

- Не хочет заводить детей;

- Уже имеет законную супругу.

Психолог отметил, что мужчина, который эмоционально и как личность в целом достиг зрелости, будет стремиться заявить права на свою женщину, и брак для него — естественное продолжение отношений с любимой.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие черты характера помогут построить крепкий брак.

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