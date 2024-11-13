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Что нельзя говорить любимому человеку, чтобы не испортить отношения

Как избежать манипуляции в отношениях и словами не обидеть любимых

сегодня, 02:40
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

В отношениях важно не только то, что мы говорим, но и то, как мы это делаем. Неправильные слова могут нанести вред, даже если мы не имеем целью оскорбить, сообщает портал "Комментарии".

Что нельзя говорить любимому человеку, чтобы не испортить отношения

Иллюстративное фото

"Ты всегда..." или "Ты никогда..."

Фразы, начинающиеся с "ты всегда" или "ты никогда", могут вызвать защитную реакцию у вашего партнера. Они звучат как редко бывают справедливыми обвинения и обобщения. К примеру, вместо "Ты никогда не слушаешь меня" лучше сказать: "Мне кажется, что иногда ты не обращаешь внимание на мои слова".

"Ты ведешь себя как твоя мать/отец"

Сравнение с родителями, особенно в отрицательном контексте, может быть очень болезненным. Это может вызвать обиду и чувство, что вы не цените индивидуальность вашего партнера. Лучше сосредоточиться на конкретном беспокоящем поведении и обсудить его без сравнений.

"Если ты меня любишь, ты..."

Условные фразы, которые ставят под сомнение любовь, могут быть манипулятивными и разрушительными для отношений. Они создают ощущение, что любовь должна быть доказана через выполнение определенных требований, не являющихся здоровым подходом. Вместо этого лучше выражать свои потребности прямо и без ультиматумов.

"Ты слишком чувствителен/чувствительна"

Обесценение чувств партнера может привести к тому, что он или она начнет скрывать свои эмоции, что окажет негативное влияние на открытость в отношениях. Важно признавать и уважать чувства друг друга даже если вы их не полностью понимаете.

"Мне безразлично"

Эта фраза может быть очень болезненной, поскольку она указывает на безразличие к чувствам и мыслям партнера. Даже если у вас нет сильного мнения по какому-то вопросу, лучше высказать это более мягко, например: "Мне важно знать, что ты думаешь об этом".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, на каком свидании оптимально начинать интимные отношения.



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