Что нельзя говорить любимому человеку, чтобы не испортить отношения

В отношениях важно не только то, что мы говорим, но и то, как мы это делаем. Неправильные слова могут нанести вред, даже если мы не имеем целью оскорбить, сообщает портал "Комментарии".

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"Ты всегда..." или "Ты никогда..."

Фразы, начинающиеся с "ты всегда" или "ты никогда", могут вызвать защитную реакцию у вашего партнера. Они звучат как редко бывают справедливыми обвинения и обобщения. К примеру, вместо "Ты никогда не слушаешь меня" лучше сказать: "Мне кажется, что иногда ты не обращаешь внимание на мои слова".

"Ты ведешь себя как твоя мать/отец"

Сравнение с родителями, особенно в отрицательном контексте, может быть очень болезненным. Это может вызвать обиду и чувство, что вы не цените индивидуальность вашего партнера. Лучше сосредоточиться на конкретном беспокоящем поведении и обсудить его без сравнений.

"Если ты меня любишь, ты..."

Условные фразы, которые ставят под сомнение любовь, могут быть манипулятивными и разрушительными для отношений. Они создают ощущение, что любовь должна быть доказана через выполнение определенных требований, не являющихся здоровым подходом. Вместо этого лучше выражать свои потребности прямо и без ультиматумов.

"Ты слишком чувствителен/чувствительна"

Обесценение чувств партнера может привести к тому, что он или она начнет скрывать свои эмоции, что окажет негативное влияние на открытость в отношениях. Важно признавать и уважать чувства друг друга даже если вы их не полностью понимаете.

"Мне безразлично"

Эта фраза может быть очень болезненной, поскольку она указывает на безразличие к чувствам и мыслям партнера. Даже если у вас нет сильного мнения по какому-то вопросу, лучше высказать это более мягко, например: "Мне важно знать, что ты думаешь об этом".

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