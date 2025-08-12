Цена свадьбы влияет на шансы развестись: неожиданные результаты исследования

Блестящие платья, цветочные арки, живая музыка, роскошный банкет и дорогие кольца – для многих пар свадьба кажется моментом, когда не стоит считать деньги. Но новое исследование бросает вызов этому представлению. Оказывается, чем больше вы потратите на свадьбу, тем больше вероятность, что ваш брак закончится разводом.

Более дорогая свадьба увеличивает риск развода. Фото из открытых источников

Ученые из американского Университета Эмори проанализировали сотни свадеб, а результаты опубликовали в работе под названием "Бриллиант навсегда и другие сказки: связь между свадебными расходами и продолжительностью брака". Ученые пришли к выводу, что расходы на свадебную церемонию прямо коррелируют с риском развода.

По их наблюдениям, если пара тратит на свадьбу более 20 тыс. долларов, то вероятность развода растет на 46%. В случае, когда бюджет ниже и составляет в диапазоне 10-20 тыс. долларов, то шансы на развод выше на 29%.

Исследование показало, что в случае расходов на свадьбу 1-5 тыс. долларов, наоборот на 18% растут шансы, что пара останется вместе. Еще выше вероятность продолжительного брака, когда свадебные расходы не превышают тысячи долларов – на 53% увеличивается устойчивость брака.

Вы можете быстро развестись, если устроите роскошную свадьбу

Авторы исследования не давали однозначного ответа, почему эта зависимость работает, однако назвали возможные причины такой тенденции. По их мнению, роскошная свадьба часто означает кредиты или долги еще до начала семейной жизни. Как следствие это может создать напряжение и конфликты. С другой стороны, ученые считают, что тратящие меньше пары чаще сосредоточены на отношениях, а не на громкой вечеринке.

