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Британец бросил жену ради украинской беженки, но они больше не вместе

Украинка вернулась на Родину

сегодня, 21:22
Автор:

Slava Kot
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В сеть несколько месяцев назад попала интересная история о британце, который принял украинскую беженку, а через 10 дней ради нее ушел от жены. К сожалению, их история не выдержала испытание временем, 22-летняя девушка вернулась в родной город. Об этом сообщает портал Daily Mail.

Британец бросил жену ради украинской беженки, но они больше не вместе

София Каркадым и ТониГарнетт. Фото с открытых источников

Отношения между Софией Каркадым и Тони Гарнеттом продлились всего четыре месяца. Украина приехала в свой родной городок Коломыя на Ивано-Франковщине. Там девушка посетила бабушку и рассказала, что очень скучает по Том.

Далее София поедет в Киев к матери и сестре. Каркадим немного волнуется за безопасность, ведь приехав во Львов, испугалась воздушной тревоги на железнодорожном вокзале.

София Каркадым рассказала изданию Daily Mail, что они с Тони разошлись не очень мирно. Ведь впервые девушка перебрала алкоголя, и на эмоциях и во время ссоры ткнула нож в кухонную стену. Тони Гарнетту пришлось вызвать полицию. В следующий раз Софию полиция забрала, когда девушка пришла в дом англичанина, ведь ей было запрещено находиться там.

Несмотря на такие отношения Тони и Софии, девушка надеется, что у них все будет хорошо, когда она вернется в Великобританию. По словам Каркадым Гарнетт провел ее на самолет в Украину.

Сам Тони рассказал, что не хочет комментировать эту историю. Хотя отметил, что рад возвращению девушку в Украину, где она может быть в безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Анджелина Джоли свидетельствовала в суде против Брэда Питта. Голливудская звезда утверждает, что ее бывший муж избивал ее и общих детей.

Также "Комментарии" сообщали о сыне президента Уганды, который решил за 100 коров купить итальянский премьер , если последняя не согласится, должна была произойти война.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-11283891/Ukrainian-refugee-dumped-British-lover-left-partner-happy-home.html
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