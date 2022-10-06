Британец бросил жену ради украинской беженки, но они больше не вместе

В сеть несколько месяцев назад попала интересная история о британце, который принял украинскую беженку, а через 10 дней ради нее ушел от жены. К сожалению, их история не выдержала испытание временем, 22-летняя девушка вернулась в родной город. Об этом сообщает портал Daily Mail.

София Каркадым и ТониГарнетт. Фото с открытых источников

Отношения между Софией Каркадым и Тони Гарнеттом продлились всего четыре месяца. Украина приехала в свой родной городок Коломыя на Ивано-Франковщине. Там девушка посетила бабушку и рассказала, что очень скучает по Том.

Далее София поедет в Киев к матери и сестре. Каркадим немного волнуется за безопасность, ведь приехав во Львов, испугалась воздушной тревоги на железнодорожном вокзале.

София Каркадым рассказала изданию Daily Mail, что они с Тони разошлись не очень мирно. Ведь впервые девушка перебрала алкоголя, и на эмоциях и во время ссоры ткнула нож в кухонную стену. Тони Гарнетту пришлось вызвать полицию. В следующий раз Софию полиция забрала, когда девушка пришла в дом англичанина, ведь ей было запрещено находиться там.

Несмотря на такие отношения Тони и Софии, девушка надеется, что у них все будет хорошо, когда она вернется в Великобританию. По словам Каркадым Гарнетт провел ее на самолет в Украину.

Сам Тони рассказал, что не хочет комментировать эту историю. Хотя отметил, что рад возвращению девушку в Украину, где она может быть в безопасности.

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