Зачем изобретательные хозяйки добавляют сахар в фарш

У каждой хозяйки есть свои способы и секреты приготовления вкусного фарша для котлет или тефтелей. Но многие женщины добавляют в него еще и сахар. Стоит ли так делать?

Зачем добавлять сахар в фарш / Фото: Depositphotos

Существуют разные дискуссии и споры на тему того, стоит ли добавлять сахар в несладкие блюда. Если для десертов и теста этот компонент незаменим, то, например, мясной фарш может легко без него обойтись. Но опытные хозяйки все же добавляют подсластитель для того, чтобы придать блюду неповторимые вкусовые нотки. Если хотите приготовить вкусные и сочные котлетки, то в фарш обязательно добавьте сахар (на 1 кг рассчитывайте 1 ст. л. сахара), ведь он поможет сбалансировать вкус, а при обжаривании придаст котлетам красивую хрустящую корочку.

А еще подсластитель можно добавлять при приготовлении начинки для чебуреков, мясных пирожков и беляшей, а также рулета с мясом.

Напомним, чрезмерное употребление сладкого может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, поэтому эксперты рекомендуют минимизировать сахар в рационе. Вот какие изменения произойдут с организмом, если отказаться от продукта хотя бы на один месяц.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что во многих продуктах питания сахар могут "маскировать", но эксперты рассказали, как его можно вычислить в списке ингредиентов.

Читайте также, что избыток сахара в рационе может привести к ожирению и ряду других заболеваний, но этот продукт жизненно важен для организма, потому что обеспечивает нас энергией и бодростью. Как же быть? Эксперты отметили, что есть ряд продуктов, в составе которых практически нет сахара, но они очень полезны и способны придать сил.

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