"Выбрасывать не спешите": как превратить жесткое сало в деликатес – хозяйки знают один секрет

Сало – один из самых популярных продуктов украинской кухни. Его солят, коптят, добавляют в горячие блюда или подают как закуску. Но иногда бывает неприятная ситуация: купленное или домашнее сало оказывается слишком жестким и почти не жуется .

Что делать, если сало твердое – как сделать жесткий шпик мягким и вкусным

Многие сразу считают продукт испорченным и откладывают его в морозильник "до лучших времен". На самом деле торопиться с выводами не стоит. Даже очень жесткое сало можно превратить в вкусное блюдо , если знать несколько простых кулинарных приемов.

Почему сало бывает жестким

Причин, по которым шпик становится жестким, может быть несколько. Чаще это связано с возрастом животного – жир старших свиней имеет более плотную структуру , чем у молодых.

Также значение имеет часть туши. Нежнейшим считается сало со спины и боков. Зато жир из шеи, щек или ног часто бывает более грубым.

Иногда проблема возникает из-за засолки. Соль постепенно извлекает лишнюю влагу и делает структуру шпика более мягкой. Если продукт пролежал в соли, мало времени или соли было недостаточно, он может остаться жестким.

Повторная засолка – самый простой способ

Если сало оказалось жестким, его можно досолить в рассоле .

Для этого нужно приготовить маринад из воды, соли, лаврового листа, перца и чеснока. Рассол доводят до кипения, затем полностью охлаждают.

После этого куски сала заливают холодным рассолом и оставляют в холодильнике примерно на 1-2 недели . За это время жир пропитывается специями и становится гораздо более мягким.

"Баня" в микроволновке

Еще один популярный кухонный лайфхак – быстрое смягчение сала в микроволновке.

Куски шпика натирают солью, чесноком и специями, кладут в пакет для запекания и делают несколько проколов зубочисткой, чтобы выходил пар.

Пакет ставят в микроволновку на 6–10 минут при мощности 800–850 Вт . После этого сало оставляют остывать в пакете, а затем убирают в холодильник.

После такой обработки оно становится значительно более нежным и ароматным .

Шкварки – самое вкусное спасение

Если сало совсем твердое, его можно превратить в одно из самых любимых украинских блюд – шкварки .

Для этого шпик нарезают небольшими кубиками и медленно обжаривают на сковороде. Постепенно из него вытапливается жир, а кусочки становятся золотистыми и хрустящими.

Такие шкварки отлично подходят к:

– жареного картофеля

– вареников

– каш

– дерунов

– яичные

А вытопленный смалец можно использовать для приготовления других блюд.

Сало-намазка – старый домашний рецепт

Еще один способ "реанимировать" жесткий шпик – сделать ароматную намазку.

Сало пропускают через мясорубку или измельчают в блендере. Затем добавляют:

– чеснок

– черный перец

– зелень

– немного соли

Иногда хозяйки добавляют немного сливочного масла, чтобы паста стала нежнее.

В результате получается ароматная намазка, которую можно подавать на хлебе или гренках .

Замораживание для идеальной нарезки

Есть и очень простой способ сделать сало более приятным для употребления. Его достаточно положить в морозильную камеру на несколько часов , а затем нарезать максимально тонкими ломтиками.

Чем тоньше пластинки, тем легче они жуются. Именно так часто подают сало в традиционных украинских закусках.

Где еще можно использовать твердое сало

Даже если шпик не подходит для нарезки, он отлично работает в горячих блюдах.

Его добавляют в:

– борщ

– супы

– рагу

– тушеные овощи

– каши

Во время длительного тушения или варки жир размягчается и делает блюдо более насыщенным и ароматным .

Так что даже если сало оказалось твердым, это вовсе не означает, что его нужно выбрасывать. С правильным подходом оно легко превращается в настоящее кулинарное сокровище украинской кухни .

Читайте также в "Комментариях", какой продукт может заменить мясо.