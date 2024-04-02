Вкусные идеи для ужина: три необычных рецепта картофеля с мясо

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Черновалова Кристина
В нашем неспокойном мире, где каждый день наполнен суетой и поиском новых впечатлений, иногда хочется остановиться и побаловать себя чем-то традиционным, но в то же время необычным и вкусным. Картофель с мясом в духовке – блюдо, которое не оставит равнодушным ни одного гурмана. Предлагаем вам три рецепта, которые сочетают в себе простоту приготовления и изысканность вкуса.
Три рецепта картофеля с мясом из духовки
Ингредиенты:
Куриные бедра – 4 шт.
Картофель среднего размера – 6 шт.
Чеснок – 4 зубчика
Розмарин, тимьян, базилик – по вкусу
Оливковое масло – 3 ст. л.
Соль, черный перец – по вкусу
Инструкция:
1. Предварительно нагрейте духовку до 200 градусов Цельсия.
2. Картофель хорошо помойте, обсушите и нарежьте дольками. Куриные бедра промойте и обсушите.
3. В глубокой миске смешайте оливковое масло, измельченный чеснок, измельченные травы, соль и перец. Добавьте картофель и курицу, тщательно перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл ингредиенты.
4. Выложите картофель и курицу на противень, застеленный пергаментной бумагой.
5. Запекайте в духовке 40-50 минут до золотистой корочки.
Ингредиенты:
Говяжья вырезка – 500 г
Картофель – 8 шт.
Лук репчатый – 2 шт.
Морковь – 2 шт.
Томатная паста – 2 ст. л.
Бульон (или вода) – 200 мл
Лавровый лист, соль, перец – по вкусу
Инструкция:
1. Нагрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
2. Говядину нарежьте кубиками, лук и морковь – полукольцами, картофель – дольками.
3. На сковороде на среднем огне обжарьте говядину до золотистой корочки, добавьте лук и морковь, обжаривайте еще 5 минут. Введите томатную пасту, перемешайте и тушите 2-3 минуты.
4. Переложите мясо с овощами в глубокую форму для запекания, добавьте картофель, залейте бульоном (или водой), добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу.
5. Запекайте в духовке 1 час до готовности картофеля и мяса.
Ингредиенты:
Свиная шейка – 600 г
Картофель – 8 шт.
Шампиньоны – 300 г
Сливки 20% – 200 мл
Сыр твердый – 100 г
Лук репчатый – 1 шт.
Чеснок – 2 зубчика
Масло растительное, соль, перец – по вкусу
Инструкция:
1. Духовку разогрейте до 180 градусов Цельсия.
2. Свинину нарежьте небольшими кусочками, обжарьте на сковороде до полуготовности. Лук и чеснок мелко нарежьте, добавьте к мясу, обжарьте до мягкости лука.
3. Грибы нарежьте пластинами, добавьте к мясу, жарьте до испарения жидкости.
4. Картофель очистите, нарежьте кубиками или дольками, выложите в форму для запекания, сверху распределите мясо с грибами.
5. Сливки смешайте с тертым сыром, солью и перцем, залейте полученной смесью ингредиенты в форме.
6. Запекайте 40-50 минут до золотистой корочки.
Эти рецепты станут отличным выбором для уютного семейного ужина или торжественного события. Приготовление не займет много времени, а результат обязательно порадует вас и ваших близких изысканным вкусом и ароматом.
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