Вкусные идеи для ужина: три необычных рецепта картофеля с мясо

В нашем неспокойном мире, где каждый день наполнен суетой и поиском новых впечатлений, иногда хочется остановиться и побаловать себя чем-то традиционным, но в то же время необычным и вкусным. Картофель с мясом в духовке – блюдо, которое не оставит равнодушным ни одного гурмана. Предлагаем вам три рецепта, которые сочетают в себе простоту приготовления и изысканность вкуса.

Три рецепта картофеля с мясом из духовки

1. Картофель с курицей в ароматных травах

Ингредиенты:

Куриные бедра – 4 шт.

Картофель среднего размера – 6 шт.

Чеснок – 4 зубчика

Розмарин, тимьян, базилик – по вкусу

Оливковое масло – 3 ст. л.

Соль, черный перец – по вкусу

Инструкция:

1. Предварительно нагрейте духовку до 200 градусов Цельсия.

2. Картофель хорошо помойте, обсушите и нарежьте дольками. Куриные бедра промойте и обсушите.

3. В глубокой миске смешайте оливковое масло, измельченный чеснок, измельченные травы, соль и перец. Добавьте картофель и курицу, тщательно перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл ингредиенты.

4. Выложите картофель и курицу на противень, застеленный пергаментной бумагой.

5. Запекайте в духовке 40-50 минут до золотистой корочки.





2. Говядина с картофелем "Домашний ужин"

Ингредиенты:

Говяжья вырезка – 500 г

Картофель – 8 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Томатная паста – 2 ст. л.

Бульон (или вода) – 200 мл

Лавровый лист, соль, перец – по вкусу

Инструкция:

1. Нагрейте духовку до 180 градусов Цельсия.

2. Говядину нарежьте кубиками, лук и морковь – полукольцами, картофель – дольками.

3. На сковороде на среднем огне обжарьте говядину до золотистой корочки, добавьте лук и морковь, обжаривайте еще 5 минут. Введите томатную пасту, перемешайте и тушите 2-3 минуты.

4. Переложите мясо с овощами в глубокую форму для запекания, добавьте картофель, залейте бульоном (или водой), добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу.

5. Запекайте в духовке 1 час до готовности картофеля и мяса.





3. "Праздничный картофель" с свининой и грибами

Ингредиенты:

Свиная шейка – 600 г

Картофель – 8 шт.

Шампиньоны – 300 г

Сливки 20% – 200 мл

Сыр твердый – 100 г

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Масло растительное, соль, перец – по вкусу

Инструкция:

1. Духовку разогрейте до 180 градусов Цельсия.

2. Свинину нарежьте небольшими кусочками, обжарьте на сковороде до полуготовности. Лук и чеснок мелко нарежьте, добавьте к мясу, обжарьте до мягкости лука.

3. Грибы нарежьте пластинами, добавьте к мясу, жарьте до испарения жидкости.

4. Картофель очистите, нарежьте кубиками или дольками, выложите в форму для запекания, сверху распределите мясо с грибами.

5. Сливки смешайте с тертым сыром, солью и перцем, залейте полученной смесью ингредиенты в форме.

6. Запекайте 40-50 минут до золотистой корочки.





Эти рецепты станут отличным выбором для уютного семейного ужина или торжественного события. Приготовление не займет много времени, а результат обязательно порадует вас и ваших близких изысканным вкусом и ароматом.