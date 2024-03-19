Вкусно и быстро: весенние ужины для семьи на каждый день

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Черновалова Кристина
Весна – время обновления не только в природе, но и на кулинарном фронте. С приходом тепла хочется внести разнообразие в семейное меню, делая акцент на легкость и свежесть блюд. Предлагаем вашему вниманию пять рецептов весенних ужинов, каждый из которых можно приготовить за 30 минут или меньше. Эти блюда порадуют не только своим вкусом, но и полезностью, а также разнообразием ингредиентов, большинство из которых доступны в весенний период.
3 легких рецептов весеннего ужина за 30 минут
Ингредиенты:
- Грудка куриная (200 грамм)
- Свежий шпинат (100 грамм)
- Огурцы (2 средних)
- Редис (5-6 штук)
- Зеленый лук (по вкусу)
- Оливковое масло (для заправки)
- Соль, перец (по вкусу)
- Лимонный сок (1 столовая ложка)
Приготовление:
1. Курицу отварить в подсоленной воде до готовности, остудить и нарезать мелкими кусочками.
2. Огурцы, редис и зеленый лук нарезать. Шпинат промыть и обсушить.
3. В большой миске смешать курицу, огурцы, редис, шпинат и зеленый лук.
4. Заправить салат оливковым маслом и лимонным соком, посолить и поперчить по вкусу.
Ингредиенты:
- Яйца (4 штуки)
- Замороженный зеленый горошек (100 грамм)
- Фета (50 грамм)
- Молоко (2 столовые ложки)
- Соль, перец (по вкусу)
= Масло растительное (для жарки)
Приготовление:
1. Зеленый горошек залить кипятком на 1 минуту, затем откинуть на дуршлаг.
2. В миске взбить яйца с молоком, солью и перцем.
3. На сковороде разогреть масло, вылить яичную смесь, добавить горошек.
4. Когда омлет начнет схватываться, добавить измельченную фету. Готовить до желаемой степени готовности яиц.
5. Подавать горячим, украсив зеленью по желанию.
Ингредиенты:
- Спагетти (250 грамм)
- Соус песто (3-4 столовые ложки)
- Свежие томаты (2-3 штуки)
- Пармезан (для подачи)
- Соль, перец (по вкусу)
- Листья базилика (для украшения)
Приготовление:
1. Спагетти отварить в подсоленной воде до состояния аль денте, откинуть на дуршлаг.
2. Томаты нарезать кубиками.
3. Смешать спагетти с соусом песто и томатами.
4. Подавать, посыпав натертым пармезаном и украсив листьями базилика.
Эти блюда подчеркнут весеннее настроение вашего стола, не отнимут много времени на приготовление и порадуют всю семью разнообразием вкусов. Благодаря простоте и доступности ингредиентов, они станут отличным дополнением к ежедневному меню.
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