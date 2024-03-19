Вкусно и быстро: весенние ужины для семьи на каждый день

Весна – время обновления не только в природе, но и на кулинарном фронте. С приходом тепла хочется внести разнообразие в семейное меню, делая акцент на легкость и свежесть блюд. Предлагаем вашему вниманию пять рецептов весенних ужинов, каждый из которых можно приготовить за 30 минут или меньше. Эти блюда порадуют не только своим вкусом, но и полезностью, а также разнообразием ингредиентов, большинство из которых доступны в весенний период.

3 легких рецептов весеннего ужина за 30 минут

1. Весенний салат с курицей и зеленью

Ингредиенты:

- Грудка куриная (200 грамм)

- Свежий шпинат (100 грамм)

- Огурцы (2 средних)

- Редис (5-6 штук)

- Зеленый лук (по вкусу)

- Оливковое масло (для заправки)

- Соль, перец (по вкусу)

- Лимонный сок (1 столовая ложка)

Приготовление:

1. Курицу отварить в подсоленной воде до готовности, остудить и нарезать мелкими кусочками.

2. Огурцы, редис и зеленый лук нарезать. Шпинат промыть и обсушить.

3. В большой миске смешать курицу, огурцы, редис, шпинат и зеленый лук.

4. Заправить салат оливковым маслом и лимонным соком, посолить и поперчить по вкусу.





2. Омлет с зеленым горошком и фетой

Ингредиенты:

- Яйца (4 штуки)

- Замороженный зеленый горошек (100 грамм)

- Фета (50 грамм)

- Молоко (2 столовые ложки)

- Соль, перец (по вкусу)

= Масло растительное (для жарки)

Приготовление:

1. Зеленый горошек залить кипятком на 1 минуту, затем откинуть на дуршлаг.

2. В миске взбить яйца с молоком, солью и перцем.

3. На сковороде разогреть масло, вылить яичную смесь, добавить горошек.

4. Когда омлет начнет схватываться, добавить измельченную фету. Готовить до желаемой степени готовности яиц.

5. Подавать горячим, украсив зеленью по желанию.





3. Спагетти с соусом песто и свежими томатами

Ингредиенты:

- Спагетти (250 грамм)

- Соус песто (3-4 столовые ложки)

- Свежие томаты (2-3 штуки)

- Пармезан (для подачи)

- Соль, перец (по вкусу)

- Листья базилика (для украшения)

Приготовление:

1. Спагетти отварить в подсоленной воде до состояния аль денте, откинуть на дуршлаг.

2. Томаты нарезать кубиками.

3. Смешать спагетти с соусом песто и томатами.

4. Подавать, посыпав натертым пармезаном и украсив листьями базилика.





Эти блюда подчеркнут весеннее настроение вашего стола, не отнимут много времени на приготовление и порадуют всю семью разнообразием вкусов. Благодаря простоте и доступности ингредиентов, они станут отличным дополнением к ежедневному меню.