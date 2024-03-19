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Вкусно и быстро: весенние ужины для семьи на каждый день

Пусть каждый вечер вся семья собирается в уютном доме за столом

сегодня, 11:43
Автор:
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Черновалова Кристина
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Весна – время обновления не только в природе, но и на кулинарном фронте. С приходом тепла хочется внести разнообразие в семейное меню, делая акцент на легкость и свежесть блюд. Предлагаем вашему вниманию пять рецептов весенних ужинов, каждый из которых можно приготовить за 30 минут или меньше. Эти блюда порадуют не только своим вкусом, но и полезностью, а также разнообразием ингредиентов, большинство из которых доступны в весенний период.

Вкусно и быстро: весенние ужины для семьи на каждый день

3 легких рецептов весеннего ужина за 30 минут

1. Весенний салат с курицей и зеленью

Ингредиенты:

- Грудка куриная (200 грамм)

- Свежий шпинат (100 грамм)

- Огурцы (2 средних)

- Редис (5-6 штук)

- Зеленый лук (по вкусу)

- Оливковое масло (для заправки)

- Соль, перец (по вкусу)

- Лимонный сок (1 столовая ложка)

Приготовление:

1. Курицу отварить в подсоленной воде до готовности, остудить и нарезать мелкими кусочками.

2. Огурцы, редис и зеленый лук нарезать. Шпинат промыть и обсушить.

3. В большой миске смешать курицу, огурцы, редис, шпинат и зеленый лук.

4. Заправить салат оливковым маслом и лимонным соком, посолить и поперчить по вкусу.

Вкусно и быстро: весенние ужины для семьи на каждый день - фото 2

2. Омлет с зеленым горошком и фетой

Ингредиенты:

- Яйца (4 штуки)

- Замороженный зеленый горошек (100 грамм)

- Фета (50 грамм)

- Молоко (2 столовые ложки)

- Соль, перец (по вкусу)

= Масло растительное (для жарки)

Приготовление:

1. Зеленый горошек залить кипятком на 1 минуту, затем откинуть на дуршлаг.

2. В миске взбить яйца с молоком, солью и перцем.

3. На сковороде разогреть масло, вылить яичную смесь, добавить горошек.

4. Когда омлет начнет схватываться, добавить измельченную фету. Готовить до желаемой степени готовности яиц.

5. Подавать горячим, украсив зеленью по желанию.

Вкусно и быстро: весенние ужины для семьи на каждый день - фото 3

3. Спагетти с соусом песто и свежими томатами

Ингредиенты:

- Спагетти (250 грамм)

- Соус песто (3-4 столовые ложки)

- Свежие томаты (2-3 штуки)

- Пармезан (для подачи)

- Соль, перец (по вкусу)

- Листья базилика (для украшения)

Приготовление:

1. Спагетти отварить в подсоленной воде до состояния аль денте, откинуть на дуршлаг.

2. Томаты нарезать кубиками.

3. Смешать спагетти с соусом песто и томатами.

4. Подавать, посыпав натертым пармезаном и украсив листьями базилика.

Вкусно и быстро: весенние ужины для семьи на каждый день - фото 4

Эти блюда подчеркнут весеннее настроение вашего стола, не отнимут много времени на приготовление и порадуют всю семью разнообразием вкусов. Благодаря простоте и доступности ингредиентов, они станут отличным дополнением к ежедневному меню.



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