В TikTok массово поедают тюльпаны: известный шеф-повар поделился рецептом

В TikTok стремительно набирает популярность тренд на потребление цветочных лепестков – пользователи добавляют их в блюда, делятся отзывами о вкусе и уверяют, что это вкусно. При этом пользователи соцсетей предлагают есть тюльпаны.

Можно ли есть тюльпаны

При этом известно, что традиция употребления тюльпанов в пищу имеет глубокие корни. Они известны в мире своим разнообразием цветов и форм, но мало кто знает, что их луковицы и лепестки могут быть съедобными. Впервые они начали массово употреблять во время голода в Нидерландах в конце Второй мировой войны.

Голландцы, страдавшие нехваткой продовольствия в 1944–1945 годах из-за немецкой блокады, вынуждены были искать альтернативные источники пищи. Именно запасы тюльпановых луковиц, которые обычно использовались для посадки, помогли многим людям выжить.

Вкусовые свойства тюльпанов также вызывают энтузиазм. По данным The Guardian, их лепестки могут напоминать сладкий салат с легкой перечной ноткой. Ароматы варьируются: от травянистого, подобного салату Ромен, до более землистого и сливочного, похожего на баттерхед. Самыми ароматными считаются ранние редкие сорта тюльпанов – они имеют нежный, сладковатый привкус с нотками гороха.

Отреагировал на модный тренд и шеф-повар Евгений Клопотенко. По его словам, употреблять в пищу следует только фермерские или выращенные на огороде тюльпаны. Он предостерег от употребления купированных тюльпанов, часто попадающих в Украину из Нидерландов.

Такие тюльпаны обрабатываются вредными веществами, потому серьезно угрожают здоровью. Кроме того, Клопотенко говорит, что если вы вырастили тюльпаны на огороде, можете их отведать. К примеру, он советует взять цветочки растения и нафаршировать их. Также тюльпаны можно просто есть или мариновать.

Кроме того, Клопотенко поделился рецептом соуса из стебля тюльпана. Он советует смешать в блендере орехи, оливковое масло и стебли тюльпанов и есть соус с кусочком багета.

Хотя тренд на потребление цветов становится все более популярным, следует помнить о безопасности. Не все цветы съедобны, а некоторые могут содержать токсины, поэтому перед дегустацией важно проверять их безопасность.

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