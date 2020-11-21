kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.11.2020

BTC/USD

18756.75

ETH/USD

511.82

LTC/USD

82.71

НБУ 21.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг рецепты ТОП-12 фото котов, которых застали на горячем
commentss НОВОСТИ Все новости

ТОП-12 фото котов, которых застали на горячем

На эти снимки котов трудно взглянуть без улыбки

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Далеко не каждый представитель семейства кошачьих выглядит как благородная кошка с царственной осанкой. Это доказывают снимки, сделанные владельцами в момент самых разнообразных и курьезных ситуаций с их любимцами. Фотографии, когда котов удалось поймать на горячем, разместило издание Bored Panda.

ТОП-12 фото котов, которых застали на горячем

Как показывают исследования, то, как мы ведем себя с кошками, может реально повлиять на их поведение. Так, кошки гораздо более общительны и проводят больше времени с людьми, которые обращают на них внимание, чем с теми, кто их игнорирует.

Залог дружбы с вашим питомцем – забота. Это и кормление, и игры, и душевые процедуры… Наши братья меньшие, несмотря на некоторую свою самостоятельность, с большей вероятностью перестанут портить обувь, сбрасывать вещи с кухонной стойки для привлечения внимания, если будут чувствовать, как их любят и присматривают за ними.

ТОП-12 фото котов, которых застали на горячем - фото 2
ТОП-12 фото котов, которых застали на горячем - фото 3
ТОП-12 фото котов, которых застали на горячем - фото 4
ТОП-12 фото котов, которых застали на горячем - фото 5
ТОП-12 фото котов, которых застали на горячем - фото 6
ТОП-12 фото котов, которых застали на горячем - фото 7
ТОП-12 фото котов, которых застали на горячем - фото 8
ТОП-12 фото котов, которых застали на горячем - фото 9
ТОП-12 фото котов, которых застали на горячем - фото 10
ТОП-12 фото котов, которых застали на горячем - фото 11
ТОП-12 фото котов, которых застали на горячем - фото 12
ТОП-12 фото котов, которых застали на горячем - фото 13

Ранее портал "Комментарии" опубликовал ТОП-20 умилительных фото питомцев, которые ни при каких условиях не расстаются со своими игрушками. Хозяева собак, кошек и других домашних питомцев поделились смешными кадрами своих любимцев и их друзей — мягких игрушек.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.boredpanda.com/cats-being-jerks/?cexp_id=34515&cexp_var=53&_f=featured&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ