ТОП-12 фото котов, которых застали на горячем

Далеко не каждый представитель семейства кошачьих выглядит как благородная кошка с царственной осанкой. Это доказывают снимки, сделанные владельцами в момент самых разнообразных и курьезных ситуаций с их любимцами. Фотографии, когда котов удалось поймать на горячем, разместило издание Bored Panda.

Как показывают исследования, то, как мы ведем себя с кошками, может реально повлиять на их поведение. Так, кошки гораздо более общительны и проводят больше времени с людьми, которые обращают на них внимание, чем с теми, кто их игнорирует.

Залог дружбы с вашим питомцем – забота. Это и кормление, и игры, и душевые процедуры… Наши братья меньшие, несмотря на некоторую свою самостоятельность, с большей вероятностью перестанут портить обувь, сбрасывать вещи с кухонной стойки для привлечения внимания, если будут чувствовать, как их любят и присматривают за ними.

Ранее портал "Комментарии" опубликовал ТОП-20 умилительных фото питомцев, которые ни при каких условиях не расстаются со своими игрушками. Хозяева собак, кошек и других домашних питомцев поделились смешными кадрами своих любимцев и их друзей — мягких игрушек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!