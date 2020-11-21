ТОП-12 фото котов, которых застали на горячем

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Таисия Ерохина
Далеко не каждый
представитель семейства кошачьих выглядит как благородная кошка с царственной
осанкой. Это доказывают снимки, сделанные владельцами в момент самых
разнообразных и курьезных ситуаций с их любимцами. Фотографии, когда котов
удалось поймать на горячем, разместило издание Bored Panda.
Как показывают
исследования, то, как мы ведем себя с кошками, может реально повлиять на их поведение. Так,
кошки гораздо более общительны и проводят больше времени с людьми, которые
обращают на них внимание, чем с теми, кто их игнорирует.
Залог дружбы с вашим питомцем – забота. Это и кормление, и игры, и душевые процедуры… Наши братья меньшие, несмотря на некоторую свою самостоятельность, с большей вероятностью перестанут портить обувь, сбрасывать вещи с кухонной стойки для привлечения внимания, если будут чувствовать, как их любят и присматривают за ними.
Ранее портал "Комментарии"
опубликовал ТОП-20
умилительных фото питомцев, которые ни при каких условиях не расстаются со
своими игрушками. Хозяева собак, кошек и других домашних питомцев поделились смешными кадрами
своих любимцев и их друзей — мягких игрушек.
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