Шашлык дома без мангала: секретный маринад для сочного мяса в духовке

Кажется, сама идея готовить шашлык без костра и дыма противоречит законам кулинарной физики. Мы привыкли считать, что настоящий вкус мяса рождается только на улице, под треск дров. Однако дождливый день или банальное отсутствие возможности уехать на природу – это отнюдь не повод отказываться от любимого блюда.

Шашлик. Фото из открытых источников

Главная проблема духовки состоит в том, что она часто просто сушит мясо вместо того, чтобы запекать его с корочкой. Чтобы обойти это препятствие, нужна правильная техника и немного химии в маринаде.

Весь секрет состоит в сочетании двух факторов: правильной кислоты и создании защитного слоя. Кислота, например цитрусовый сок или качественный уксус, смягчает волокна, но если переборщить, мясо станет жестким и сухим. Кулинарные эксперты советуют добавлять в маринад немного минеральной воды с газом и обычную горчицу. Газировка разбивает плотность мяса, а горчица создает тонкую пленку, которая "запечатывает" соки внутри во время запекания.

Еще один кулинарный лайфхак – использование деревянных шпажек, которые обязательно нужно замочить в воде на пол часа до начала процесса приготовления. Мясо следует нанизывать не слишком плотно. Духовку нужно разогреть до максимума, идеально – до 220 градусов в режиме конвекции или верхнего гриля. Противень следует поставить на средний уровень, а под него разместить еще одно – с водой. Пар не позволит блюду пересохнуть.

За несколько минут до готовности смажьте кусочки остатками маринада, смешанными с каплей меда. Это даст ту самую аппетитную золотистую корочку, за которую мы так любим классическое барбекю.

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