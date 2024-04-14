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Секреты итальянских мастеров: как приготовить идеальное ризотто с грибами за 30 минут

Рис для итальянского ризотто выбирайте первые сорта

сегодня, 10:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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В наше время ценится каждая минута, и даже искушённые гурманы ищут способы сэкономить время на кухне, не теряя в качестве блюд. Именно поэтому столь популярными становятся рецепты, которые предлагают итальянские шеф-повара, позволяющие приготовить изысканное ризотто с грибами всего за 30 минут.

Секреты итальянских мастеров: как приготовить идеальное ризотто с грибами за 30 минут

Ризотто с грибами. фото ua.depositphotos.com

Ризотто — это не просто блюдо, это настоящее искусство, требующее точности и внимания к деталям. Основа любого ризотто — рис, который должен быть сорта Арборио, Карнароли или Виалоне Нано. Эти сорта идеально впитывают бульон и придают блюду кремообразную текстуру.

Ингредиенты:

  • Арборио рис — 1 стакан

  • Свежие шампиньоны — 200 г

  • Лук шалот — 1 шт.

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Белое сухое вино — 50 мл

  • Куриный или овощной бульон — 2-3 стакана

  • Пармезан — 50 г

  • Сливочное масло — 30 г

  • Оливковое масло — для жарки

  • Соль, перец — по вкусу

  • Зелень для украшения

Приготовление:

1. Подготовка ингредиентов: Начните с того, что тщательно вымойте и нарежьте грибы; мелко нарубите лук и чеснок.

2. Жарка: На среднем огне разогрейте сковороду, добавьте оливковое масло и обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте чеснок и грибы. Жарьте, пока грибы не уменьшатся в размере и не станут золотистыми.

3. Добавление риса: Влейте рис и тщательно перемешайте его с овощами, чтобы каждое зернышко покрылось маслом.

4. Вино и бульон: Добавьте вино, дождитесь, пока оно полностью испарится, затем начните постепенно добавлять горячий бульон, небольшими порциями, давая рису каждый раз впитать жидкость.

5. Доведение до готовности: Продолжайте добавлять бульон и перемешивать ризотто в течение 18-20 минут. Рис должен быть мягким, но оставаться слегка упругим в центре зерна.

6. Финальный штрих: Снимите с огня, добавьте сливочное масло и натертый пармезан, тщательно перемешайте, чтобы ризотто приобрело кремообразную текстуру.

7. Подача: Подавайте ризотто сразу после приготовления, украсив зеленью и, при желании, дополнительным пармезаном.

Этот рецепт не только быстрый, но и универсален, подходя к любому столу, будь то повседневный ужин или особое событие. По словам шеф-поваров, ключ к идеальному ризотто — постоянное внимание и терпение, поскольку именно регулярное помешивание придает блюду его неповторимую текстуру.



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