Рецепты блюд на Новый 2025 год: готовим вкусно и празднично

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Недилько Ксения
Новый год – это время, когда семья и друзья собираются вместе за праздничным столом. Чтобы сделать этот праздник незабываемым, важно подготовить не только елку, но и вкусные блюда, которые понравятся всем гостям. Предлагаем вам несколько интересных рецептов, которые идеально дополнят ваш новогодний стол в 2025 году.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Эти миниатюрные закуски станут украшением вашего стола.
Ингредиенты:
Черный или белый хлеб – 1 батон
Слабосоленый лосось – 200 г
Крем-творог – 150 г
Огурец – 1 шт.
Зелень укропа для декора
Приготовление:
1. Нарежьте хлеб на маленькие квадратики или вырежьте формы с помощью печенья.
2. Смажьте хлеб крем-сыром.
3. Положите кусочек лосося и тонкий кружочек огурца.
4. Украсьте укропом.
Легкая и быстрая в приготовлении закуска.
Ингредиенты:
Лаваш – 2 письма
Ветчина – 200 г
Твердый сыр – 150 г
Свежий укроп – 1 пучок
Майонез – 2 ст. л.
Приготовление:
1. Смажьте лаваш майонезом.
2. Выложите ветчину тонкими ломтиками, посыпьте тертым сыром и нарезанным укропом.
3. Сверните в рулет и поставьте в холодильник на 30 минут.
4. Нарежьте рулет на порционные кусочки.
Легкий салат, который станет прекрасной альтернативой традиционному "Оливье".
Ингредиенты:
Куриное филе – 300 г
Консервированный ананас – 200 г
Твердый сыр – 150 г
Грецкие орехи – 50 г
Майонез – 3 ст. л.
Приготовление:
1. Отварите куриное филе и нарежьте кубиками.
2. Ананас нарежьте кусочками, творог натрите на терке.
3. Добавьте измельченные грецкие орехи.
4. Смешайте все ингредиенты и заправьте майонезом.
Этот салат не только вкусен, но и смотрится празднично.
Ингредиенты:
Отварной рис – 1 стакан
Крабовые палочки – 200 г
Консервированная кукуруза – 1 банка
Яйца – 3 шт.
Огурец – 1 шт.
Майонез – 3 ст. л.
Веточки укропа для декора
Приготовление:
1. Смешайте рис, нарезанные крабовые палочки, кукурузу и мелко нарезанные яйца.
2. Заправьте майонезом и выложите в форме елки.
3. Украсьте веточками укропа и кружочками огурца, которые будут символизировать игрушки.
Ингредиенты:
Утка – 1 шт.
Яблоки – 3 шт.
Мед – 2 ст. л.
Горчица – 1 ст. л.
Соль, перец, специи по вкусу
Приготовление:
1. Натрите утку солью, перцем и специями.
2. Яблоки нарежьте большими дольками и нафаршируйте ими утку.
3. Смешайте мед и горчицу, смажьте этой смесью утку.
4. Запекайте в духовке при 180°C около 2 часов, периодически поливая выделяющимся соком.
Элегантное блюдо, которое понравится даже гурманам.
Ингредиенты:
Филе лосося – 500 г
Сливки 20% – 200 мл
Лимон – 1 шт.
Оливковое масло – 2 ст. л.
Соль, перец по вкусу
Приготовление:
1. Нарежьте лосось порционными кусочками, посолите и поперчите.
2. Разогрейте масло на сковороде, обжарьте лосось с обеих сторон.
3. Вылейте сливки, добавьте сок половины лимона и тушите 10 минут.
4. Подавайте со свежими овощами или рисом .
Простой, но вкусный торт для праздничного настроения.
Ингредиенты:
Бисквитные лепешки – 3 шт.
Сливки 33% – 500 мл
Сахарная пудра – 100 г
Шоколадная стружка и ягоды для декора
Приготовление:
1. Взбейте сливки с сахарной пудрой до густой массы.
2. Промажьте лепешки кремом и сложите друг на друга.
3. Украсьте торт шоколадной стружкой и ягодами.
Неотъемлемая часть новогоднего стола.
Ингредиенты:
Мука – 300 г
Сливочное масло – 100 г
Мед – 100 г
Сахар – 100 г
Яйцо – 1 шт.
Имбирь, корица, ваниль – по вкусу
Приготовление:
1. Смешайте все ингредиенты и замесите тесто.
2. Раскатайте его и вырежьте фигурки с помощью формочек.
3. Выпекайте при 180°C 10-12 минут.
Новогодние блюда – это не только еда, но способ создания атмосферы тепла и радости. Выбирайте рецепты, которые нравятся вам и вашим близким, и готовьте с удовольствием.
Счастливого Нового года и вкусных праздников!
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