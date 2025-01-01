Рецепты блюд на Новый 2025 год: готовим вкусно и празднично

Новый год – это время, когда семья и друзья собираются вместе за праздничным столом. Чтобы сделать этот праздник незабываемым, важно подготовить не только елку, но и вкусные блюда, которые понравятся всем гостям. Предлагаем вам несколько интересных рецептов, которые идеально дополнят ваш новогодний стол в 2025 году.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Закуски

Канапе "Новогодняя феерия"

Эти миниатюрные закуски станут украшением вашего стола.

Ингредиенты:

Черный или белый хлеб – 1 батон

Слабосоленый лосось – 200 г

Крем-творог – 150 г

Огурец – 1 шт.

Зелень укропа для декора

Приготовление:

1. Нарежьте хлеб на маленькие квадратики или вырежьте формы с помощью печенья.

2. Смажьте хлеб крем-сыром.

3. Положите кусочек лосося и тонкий кружочек огурца.

4. Украсьте укропом.

Рулетики с ветчиной и сыром

Легкая и быстрая в приготовлении закуска.

Ингредиенты:

Лаваш – 2 письма

Ветчина – 200 г

Твердый сыр – 150 г

Свежий укроп – 1 пучок

Майонез – 2 ст. л.

Приготовление:

1. Смажьте лаваш майонезом.

2. Выложите ветчину тонкими ломтиками, посыпьте тертым сыром и нарезанным укропом.

3. Сверните в рулет и поставьте в холодильник на 30 минут.

4. Нарежьте рулет на порционные кусочки.

Салаты

Салат "Зимняя нежность"

Легкий салат, который станет прекрасной альтернативой традиционному "Оливье".

Ингредиенты:

Куриное филе – 300 г

Консервированный ананас – 200 г

Твердый сыр – 150 г

Грецкие орехи – 50 г

Майонез – 3 ст. л.

Приготовление:

1. Отварите куриное филе и нарежьте кубиками.

2. Ананас нарежьте кусочками, творог натрите на терке.

3. Добавьте измельченные грецкие орехи.

4. Смешайте все ингредиенты и заправьте майонезом.

Салат "Новогодняя елка"

Этот салат не только вкусен, но и смотрится празднично.

Ингредиенты:

Отварной рис – 1 стакан

Крабовые палочки – 200 г

Консервированная кукуруза – 1 банка

Яйца – 3 шт.

Огурец – 1 шт.

Майонез – 3 ст. л.

Веточки укропа для декора

Приготовление:

1. Смешайте рис, нарезанные крабовые палочки, кукурузу и мелко нарезанные яйца.

2. Заправьте майонезом и выложите в форме елки.

3. Украсьте веточками укропа и кружочками огурца, которые будут символизировать игрушки.

Основные блюда

Запеченная утка с яблоками

Классическое праздничное блюдо для особого настроения.

Ингредиенты:

Утка – 1 шт.

Яблоки – 3 шт.

Мед – 2 ст. л.

Горчица – 1 ст. л.

Соль, перец, специи по вкусу

Приготовление:

1. Натрите утку солью, перцем и специями.

2. Яблоки нарежьте большими дольками и нафаршируйте ими утку.

3. Смешайте мед и горчицу, смажьте этой смесью утку.

4. Запекайте в духовке при 180°C около 2 часов, периодически поливая выделяющимся соком.

Лосось в сливочном соусе

Элегантное блюдо, которое понравится даже гурманам.

Ингредиенты:

Филе лосося – 500 г

Сливки 20% – 200 мл

Лимон – 1 шт.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

1. Нарежьте лосось порционными кусочками, посолите и поперчите.

2. Разогрейте масло на сковороде, обжарьте лосось с обеих сторон.

3. Вылейте сливки, добавьте сок половины лимона и тушите 10 минут.

4. Подавайте со свежими овощами или рисом .

Десерты

Торт "Зимняя сказка"

Простой, но вкусный торт для праздничного настроения.

Ингредиенты:

Бисквитные лепешки – 3 шт.

Сливки 33% – 500 мл

Сахарная пудра – 100 г

Шоколадная стружка и ягоды для декора

Приготовление:

1. Взбейте сливки с сахарной пудрой до густой массы.

2. Промажьте лепешки кремом и сложите друг на друга.

3. Украсьте торт шоколадной стружкой и ягодами.

Имбирное печенье

Неотъемлемая часть новогоднего стола.

Ингредиенты:

Мука – 300 г

Сливочное масло – 100 г

Мед – 100 г

Сахар – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Имбирь, корица, ваниль – по вкусу

Приготовление:

1. Смешайте все ингредиенты и замесите тесто.

2. Раскатайте его и вырежьте фигурки с помощью формочек.

3. Выпекайте при 180°C 10-12 минут.

Новогодние блюда – это не только еда, но способ создания атмосферы тепла и радости. Выбирайте рецепты, которые нравятся вам и вашим близким, и готовьте с удовольствием.

Счастливого Нового года и вкусных праздников!