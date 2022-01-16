Рецепт сырников, которые всегда получаются

Домашние творожники – это всегда очень вкусно. Такие сырники будут нежными, сочными, воздушными и с румяной корочкой. Любите начинать утро с чего-нибудь вкусненького? Тогда этот рецепт сырников для вас, пишет cookery.

Рецепт сырников - фото из открытых источников

Нам понадобится:

творог (жирный, сухой) 400 г

желток яичный 2 шт (или 2 яйца)

сахар 40 г

крупа манная 30 г (или мука)

соль 1 щепотка

ванилин 1 щепотка

Как приготовить идеальные сырники:

Сыр соединяем с желтками, сахаром, солью, манкой, ванилью или ванилином и хорошо перемешиваем.

Если у вас зернистый или однородный сыр, его лучше пробить погружным блендером или протереть через сито. Готовая масса получается уже достаточно сухой и плотной. Формируем сырники. Чтобы проще руки можно смочить водой или смазать маслом. Размер и форму делайте, которую любите. Жарим на масле на среднем огне до золотистой корочки.

Напомним, апельсины — это питательные "электростанции", которые актуальны в зимний сезон. О пользе, которую цитрус приносит здоровью человека, на своей странице в Instagram рассказала клинический диетолог Ловнет Батра. По словам медика, в апельсинах содержится лимонен — прозрачная жидкость, являющаяся основным компонентом масла кожуры цитрусовых. Это один из основных компонентов апельсина, который снижает риск возникновения рака кожи, легких, молочной железы, желудка и толстой кишки.

Апельсины, как отмечает Батра, способствуют снижению холестерина. Класс соединений, обнаруженных в кожуре апельсинов, называемых полиметоксилированными флавонами (ПМФ), может снижать уровень холестерина.



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