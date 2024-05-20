logo

BTC/USD

67030.85

ETH/USD

3101.50

LTC/USD

83.33

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг рецепты Разгадан секрет идеального бисквита: полный рецепт для опытных хозяек
commentss НОВОСТИ Все новости

Разгадан секрет идеального бисквита: полный рецепт для опытных хозяек

Главных составляющих бисквита всего три – мука, яйца и сахар

сегодня, 11:00
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

В мире кулинарии бисквит занимает особое место благодаря своей воздушной текстуре и универсальности. От тортов до рулетов — идеальное бисквитное тесто может стать залогом успеха любого десерта. Однако добиться нужной пышности и мягкости бисквита не так просто, как может показаться на первый взгляд. В этой статье мы раскрываем профессиональные секреты и представляем проверенный рецепт, который позволит вам достичь идеального результата даже дома.

Разгадан секрет идеального бисквита: полный рецепт для опытных хозяек

Идеальное бисквитное тесто

Ингредиенты:

  • Яйца куриные — 4 шт.

  • Сахар — 200 г

  • Мука пшеничная — 200 г

  • Разрыхлитель теста — 1 ч.л.

  • Ванильный экстракт — 1 ч.л.

Подготовка ингредиентов:

Перед началом приготовления бисквита важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Яйца извлеките из холодильника за час до начала работы, чтобы они успели прогреться.

Приготовление теста:

  1. Начните с взбивания яиц. Используйте миксер на высокой скорости, чтобы добиться густой пены. Постепенно добавляйте сахар, не прекращая взбивать. Важно добиться, чтобы смесь стала пышной и увеличилась в объеме в три раза.

  2. Продолжая работу на низкой скорости миксера, добавьте просеянную муку с разрыхлителем. Делайте это мелкими порциями, чтобы тесто оставалось воздушным. Ванильный экстракт добавьте на последнем этапе.

  3. Выложите тесто в форму, предварительно смазанную маслом и посыпанную мукой. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке. Время выпекания составит примерно 25-30 минут, но лучше ориентироваться на вашу духовку и провести тест сухой спичкой.

Секреты идеального бисквита:

  • Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

  • Мука должна быть добавлена очень аккуратно и медленно, чтобы избежать потери воздуха в тесте.

  • В процессе выпекания духовку не следует открывать по крайней мере первые 20 минут, чтобы бисквит не осел.

Идеальный бисквит не требует экзотических ингредиентов или сложных технологий. Главное — это точность и аккуратность в выполнении всех этапов приготовления. Следуя этим рекомендациям, вы сможете порадовать себя и своих близких воздушным и нежным бисквитом, который станет основой для множества десертов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости