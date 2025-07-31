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Огурцы по-корейски на зиму: простой рецепт пикантного салата

Как приготовить вкусную и пикантную закуску из огурцов и моркови на зиму

31 июля 2025, 13:45
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Кречмаровская Наталия

Сезон огурцов в разгаре, поэтому стоит позаботиться о вкусных закусках на зиму. Из огурцов и моркови можно приготовить пикантный салат. Блюдо получается вкусным, ароматным и не слишком острым. Для рецепта подходят и переросшие огурцы.

Огурцы по-корейски на зиму: простой рецепт пикантного салата

Фото из открытых источников

Для приготовления закуски нужно:

  • огурцы – 2 кг,

  • морковь — 500 г,

  • чеснок – 1 головка,

  • сахар – 100 г,

  • соль – 50 г,

  • приправа для моркови по-корейски – 20 г,

  • уксус 9% — 100 мл,

  • масло растительное – 100 мл.

Приготовление: пошаговая инструкция

1. Огурцы следует тщательно вымыть и замочить на 1 час. Затем нарезать по желанию – соломкой или кружочками. Для нарезки можно использовать фигурный нож. Если огурцы переросли, то следует удалить семена и грубую кожуру.

2. Морковь натереть на терке для корейской моркови. Если таковой нет, можно использовать обычную большую терку. Подготовленную морковь нужно немного посолить и помять (соль использовать из общего количества, указанного в рецепте).

3. Приготовить маринад – смешать пропущенный через пресс чеснок, соль, сахар, уксус, масло и приправу для корейской моркови.

4. Полученным маринадом залить овощи и оставить на 1,5-2 часа (можно на ночь).

5. Простерилизовать банки и крышки удобным способом. Крышки достаточно прокипятить 3 минуты, а банки можно стерилизовать в духовке или паром.

6. Салат проварить 15 минут, периодически помешивая.

7. Готовый салат разложить в банки, залить маринадом и закрутить крышками. Банки перевернуть на крышки и оставить под одеялом до полного остывания.

Такой салат можно сохранять в прохладном месте.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как приготовить вкусные и хрустящие маринованные огурцы на зиму.




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