Огурцы по-корейски на зиму: простой рецепт пикантного салата

Сезон огурцов в разгаре, поэтому стоит позаботиться о вкусных закусках на зиму. Из огурцов и моркови можно приготовить пикантный салат. Блюдо получается вкусным, ароматным и не слишком острым. Для рецепта подходят и переросшие огурцы.

Фото из открытых источников

Для приготовления закуски нужно:

огурцы – 2 кг,

морковь — 500 г,

чеснок – 1 головка,

сахар – 100 г,

соль – 50 г,

приправа для моркови по-корейски – 20 г,

уксус 9% — 100 мл,

масло растительное – 100 мл.

Приготовление: пошаговая инструкция

1. Огурцы следует тщательно вымыть и замочить на 1 час. Затем нарезать по желанию – соломкой или кружочками. Для нарезки можно использовать фигурный нож. Если огурцы переросли, то следует удалить семена и грубую кожуру.

2. Морковь натереть на терке для корейской моркови. Если таковой нет, можно использовать обычную большую терку. Подготовленную морковь нужно немного посолить и помять (соль использовать из общего количества, указанного в рецепте).

3. Приготовить маринад – смешать пропущенный через пресс чеснок, соль, сахар, уксус, масло и приправу для корейской моркови.

4. Полученным маринадом залить овощи и оставить на 1,5-2 часа (можно на ночь).

5. Простерилизовать банки и крышки удобным способом. Крышки достаточно прокипятить 3 минуты, а банки можно стерилизовать в духовке или паром.

6. Салат проварить 15 минут, периодически помешивая.

7. Готовый салат разложить в банки, залить маринадом и закрутить крышками. Банки перевернуть на крышки и оставить под одеялом до полного остывания.

Такой салат можно сохранять в прохладном месте.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как приготовить вкусные и хрустящие маринованные огурцы на зиму.



