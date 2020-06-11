Необычный рецепт окрошки: какой ингредиент добавит вкуса

Одна из завсегдатаев на столе в теплую пору года – окрошка. Это освежающее блюдо готовят как с колбасой, так и с курицей и другим мясом. На воде, кефире или квасе. Но не все знают, что приготовить окрошку можно с одуванчиками – такой оригинальный ингредиент придаст этому блюду пикантности.

Рецепт окрошки с одуванчиком

Ингредиенты:

- 6 клубней картофеля,

- 6 редисок,

- 2 свежих огурца,

- 3-4 яйца,

- горсть молодых листьев одуванчика,

- пучок зелёного лука,

- полпучка укропа,

- соль,

- перец,

- горчица,

- сметана (йогурт),

- белый квас.

1) Картофель и яйца отварить до готовности, остудить, очистить и нарезать соломкой.

2) Молодые листья одуванчика тщательно промыть, воду стряхнуть и мелко порубить вместе с зелёным луком и укропом. Во избежание горчинки листья одуванчика предварительно можно вымочить в подсоленной воде 30 минут.

3) Огурцы и редис нарезать соломкой.

4) Все ингредиенты соединить и перемешать.

5) Разложить массу по тарелкам, добавив соль, перец и горчицу по вкусу. Залить квасом и заправить сметаной.

6) В качестве украшения можно использовать цветки одуванчика. Их тоже можно есть.

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