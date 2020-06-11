Необычный рецепт окрошки: какой ингредиент добавит вкуса

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Таисия Ерохина
Одна из завсегдатаев на столе в теплую пору года – окрошка. Это освежающее блюдо готовят как с колбасой, так и с курицей и другим мясом. На воде, кефире или квасе. Но не все знают, что приготовить окрошку можно с одуванчиками – такой оригинальный ингредиент придаст этому блюду пикантности.
Рецепт окрошки с одуванчиком
Ингредиенты:
- 6 клубней картофеля,
- 6 редисок,
- 2 свежих огурца,
- 3-4 яйца,
- горсть молодых листьев одуванчика,
- пучок зелёного лука,
- полпучка укропа,
- соль,
- перец,
- горчица,
- сметана (йогурт),
- белый квас.
1) Картофель и яйца отварить до готовности, остудить, очистить и нарезать соломкой.
2) Молодые листья одуванчика тщательно промыть, воду стряхнуть и мелко порубить вместе с зелёным луком и укропом. Во избежание горчинки листья одуванчика предварительно можно вымочить в подсоленной воде 30 минут.
3) Огурцы и редис нарезать соломкой.
4) Все ингредиенты соединить и перемешать.
5) Разложить массу по тарелкам, добавив соль, перец и горчицу по вкусу. Залить квасом и заправить сметаной.
6) В качестве украшения можно использовать цветки одуванчика. Их тоже можно есть.
Ранее "Комментарии" писали о 3 ингредиентах, которые делают салат вредным.
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