Не в микроволновке: как безопасно разморозить продукты

Для безопасной разморозки продуктов существует не так много способов. Все остальные вас, конечно, не убьют, но как минимум испортят пищеварение. Размораживание в холодильнике – самый верный и эффективный способ. Хотя и самый продолжительный. Переложите продукт из морозилки в глубокую тарелку, поместите на полку с высокой температурой (обычно это верхняя полка), еще лучше, если в холодильнике есть зона свежести, пишет foodsafety. Многие из нас делают это в микроволновке. Однако это неправильно. Во-первых, такой способ портит качество продукта: он теряет свои природные соки и практически сваривается по краям. Другая причина, по которой не стоит прибегать к такой разморозке — отсутствие специальной посуды для разогрева. Ведь далеко не все емкости подходят для микроволновки.

Рецепт - фото из открытых источников

Еще один безопасный способ – опускание продукта в горячую воду. Многие надеются получить практически мгновенный результат. Но продукт быстро оттаивает только снаружи. Поэтому с этим способом следует соблюдать осторожность. Размораживать продукты при комнатной температуре эксперты не рекомендуют. Таким образом вы создадите идеальную среду для бактерий и микробов (они появятся и внутри, и на поверхности) и испортите вкус продукта.

Напомним, государственная служба статистики опубликовала информацию о средних потребительских ценах в Украине в январе текущего года. Больше всего с начала года подскочила цена на овощи. В статистическом ведомстве отметили, что стоимость белокочанной капусты увеличилась на 46,3% до 17 гривен за килограмм, если сравнивать с декабрем 2021 года. Цена на морковь за этот период взлетела на 35,9%, и теперь овощ обходится украинцам в 13,6 гривны за килограмм. Также в Украине подорожала замороженная рыба. Ее стоимость в среднем составляет 103,7 гривен, что на 18% больше, чем в декабре прошлого года. В свою очередь, фиксируется снижение цены на сахар. Стоимость упала на 1,5% до 27,1 гривны за килограмм продукции. Подешевело и растительное масло – до 61,1 гривны за бутылку объемом литр, что за 0,6% дешевле, чем было в декабре. Кроме того, на 0,3% упала цена на гречку – до 47,6 гривны за килограмм.

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