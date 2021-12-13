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Не делайте так: какие ошибки могут испортить «Оливье»

Если не хотите испортить вкусный салат «Оливье», тогда остерегайтесь этих ошибок в его приготовлении

сегодня, 15:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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"Оливье" — вкусный и простой в приготовлении салат, без которого не обходится новогодний стол, потому что он стал одним из атрибутов праздника. Но каждая хозяйка по-своему его готовит, добавляя или отнимая определенные ингредиенты. Но есть ошибки, исправив которые, можно улучшить блюдо.

Не делайте так: какие ошибки могут испортить «Оливье»

Какие ошибки могут испортить «Оливье» (фото из открытых источников)

Ошибка № 1. Только майонез

"Оливье" принято заправлять майонезом, но в таком случае салат получается достаточно калорийным, сытным и "тяжелым" для переваривания. Можно вместо майонеза попробовать греческий йогурт или нежирную сметану, вкус блюда от этого не пострадает, а пользы будет больше. Ну или же приготовьте домашний майонез. 

Ошибка № 2. Вареная "Докторская" колбаса

Многие привыкли добавлять в "Оливье" вареную колбасу, но на самом деле, в салат лучше подойдет отварное мясо (курица или говядина). А ресторатор Люсьен Оливье (по преданию) готовил салат, названный его именем, из раковых шеек.

Ошибка № 3. Картошка, много картошки

В салат "Оливье", который мы привыкли готовить, всегда добавляют отварной картофель, но этот ингредиент удешевляет блюдо. Оно получается крахмалистым, вязким, поэтому приходится добавлять больше заправки. Возьмите на 12-14 порций салата 4 картофелины, весом 100 г каждая. Это будет оптимальным решением.

Ошибка № 4. Консервированный зеленый горошек

Можно разнообразить и "освежить" вкус салата с помощью не консервированного, а свежего горошка. Купите замороженный продукт, дайте ему оттаять и добавьте в блюдо. 

Ошибка № 5. Мало яиц

В "Оливье" нужно добавлять больше яиц, которые отвечают за нежность. Они уравновешивают вареные картофель и морковку, добавляют вкусу легкости и изящества. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Украине вырос индекс "Оливье".


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Источник: https://coocook.me/18677
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