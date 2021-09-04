Названа еще одна польза грецких орехов

Сытные, питательные и невероятно вкусные грецкие орехи большинства из нас знакомы с раннего детства. Этот продукт многие употребляют как ингредиент в составе различных блюд, так и как легкий перекус. Кардиологи проанализировали данные 708 человек в возрасте от 63 до 79 лет. Половина из них ежедневно добавляла полстакана грецких орехов к своему обычному рациону. Добровольцы из контрольной группы на период исследования воздерживались от употребления грецких орехов. Через два года медики проверили у участников исследования уровень холестерина, а также концентрацию и размер частиц липопротеина, пишет amrita.

Орехи - фото из открытых источников

Результаты исследования показали, что у тех, кто регулярно потреблял грецкие орехи, уровень холестерина липопротеидов низкой плотности был ниже в среднем на 4,3 миллиграмма на децилитр, а общий холестерин снизился в среднем на 8,5 миллиграммов на децилитр. Грецкие орехи являются богатым источником жирных кислот омега-3 (альфа-линоленовой кислоты), которые оказывают целебное воздействие на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Врачи рекомендуют употреблять грецкий орех людям практически любого возраста: как взрослым, так и детям (но не ранее двух, а лучше трех лет). Этот продукт не только заряжает энергией, придает силы и стимулирует все важнейшие процессы в организме, но и повышает его сопротивляемость к различным болезням.

Напомним, в Украине, несмотря на начало сбора грецкого ореха, в среднем на треть поднялись оптовые цены на этот плод. Об этом сообщает аграрное издательство "SEEDS". В этом году подорожание грецких орехов обусловлено снижением урожайности деревьев и повышенным уровня влаги в Украине во время созревания орехов. Если сравнивать цены на грецкий орех в 2021 и 2019 годах, то разница составит около 70%. Аналитики объясняют это тем, что ореховый урожай 2019-2020 гг. был худшим за последние пять лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!