logo
Русский Українська

BTC/USD

50071.24

ETH/USD

3961.89

LTC/USD

216.86

USD/UAH

26.99

EUR/UAH

32.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг рецепты Названа еще одна польза грецких орехов
commentss НОВОСТИ Все новости

Названа еще одна польза грецких орехов

Результаты исследования показали, что у тех, кто регулярно потреблял грецкие орехи, уровень холестерина липопротеидов низкой плотности был ниже в среднем

сегодня, 02:50
Автор:

Ольга Чародий

Сытные, питательные и невероятно вкусные грецкие орехи большинства из нас знакомы с раннего детства. Этот продукт многие употребляют как ингредиент в составе различных блюд, так и как легкий перекус. Кардиологи проанализировали данные 708 человек в возрасте от 63 до 79 лет. Половина из них ежедневно добавляла полстакана грецких орехов к своему обычному рациону. Добровольцы из контрольной группы на период исследования воздерживались от употребления грецких орехов. Через два года медики проверили у участников исследования уровень холестерина, а также концентрацию и размер частиц липопротеина, пишет amrita.

Названа еще одна польза грецких орехов

Орехи - фото из открытых источников

Результаты исследования показали, что у тех, кто регулярно потреблял грецкие орехи, уровень холестерина липопротеидов низкой плотности был ниже в среднем на 4,3 миллиграмма на децилитр, а общий холестерин снизился в среднем на 8,5 миллиграммов на децилитр. Грецкие орехи являются богатым источником жирных кислот омега-3 (альфа-линоленовой кислоты), которые оказывают целебное воздействие на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Врачи рекомендуют употреблять грецкий орех людям практически любого возраста: как взрослым, так и детям (но не ранее двух, а лучше трех лет). Этот продукт не только заряжает энергией, придает силы и стимулирует все важнейшие процессы в организме, но и повышает его сопротивляемость к различным болезням.

Напомним, в Украине, несмотря на начало сбора грецкого ореха, в среднем на треть поднялись оптовые цены на этот плод. Об этом сообщает аграрное издательство "SEEDS". В этом году подорожание грецких орехов обусловлено снижением урожайности деревьев и повышенным уровня влаги в Украине во время созревания орехов. Если сравнивать цены на грецкий орех в 2021 и 2019 годах, то разница составит около 70%. Аналитики объясняют это тем, что ореховый урожай 2019-2020 гг. был худшим за последние пять лет.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.amrita.ua/articles/article/polza-gretskogo-oreha/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ