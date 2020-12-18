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Кулинары собрали лучшую «мандариновую» идею на Новый год

Мандарин — самый новогодний фрукт. Его аромат у многих с детства ассоциируется с праздником

сегодня, 21:37
Автор:

Ольга Чародий

Мандариновая запеканка. Смажьте растительным маслом жаропрочную форму для запекания, посыпьте дно и боковины мандариновой цедрой.

Кулинары собрали лучшую «мандариновую» идею на Новый год

ФОТО: Из открытых источников

Стряхните излишки, посолите и поперчите. Выложите содержимое запеканки, добавьте сливочный или томатный соус и готовьте, согласно рецепту. Мандариновая приправа.

Смешайте 1 ст. л. подсушенной мандариновой цедры с 1 стаканом сахара (180 г). Пробейте в чаше блендера до однородности. Используйте везде, где используете сахар. Ароматная соль. Поместите небольшую веточку розмарина и цедру мандарина в кухонный комбайн и измельчите. Смешайте с 100 г мелкой морской соли и разложите на подносе для просушки в сухом месте. Приправляйте рыбу, креветки, говядину, свинину или курицу. Коктейль. Смешайте 1:1 сок клементина и шампанское (или другое игристое). Дамы оценят!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сезон цитрусовых в самом разгаре. Яркий цвет и аромат этих фруктов буквально заманивают с прилавков покупателей. Пожалуй, мандарины – истинный символ предновогодней суеты и хлопот. А запах елки и мандаринов – неотъемлемые символы зимних праздников. Как рассказала врач-диетолог Инна Бутько, мандарины содержат витамин С и калий. Последний – элемент, который помогает оставаться здоровой сердечно-сосудистой системе, выводит лишнюю жидкость. Кроме того, это помощник для нашей соединительной ткани, кожи, а еще калий уменьшает морщины и делает прочными наши суставы. Однако диетолог рекомендует не увлекаться мандаринами. Так, врач советует съедать в день не более 300 граммов мандаринов. Для детей "мандариновая" норма несколько меньше – максимум 200 граммов в день. Добавим, что также врачи не советуют употреблять цитрусовые натощак. По словам диетолога, лучше всего съедать мандарины утром или же днем до 17:00.


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Источник: https://7dach.ru/
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