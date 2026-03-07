Котлеты без мяса, покорившие тысячи: секретное постное блюдо из фасоли, которое готовят за 20 минут

Рубрики
В период поста или когда хочется более легкой пищи, многие отказываются от мяса и ищут новые рецепты. Одной из интереснейших альтернатив стали постные котлеты из фасоли , которые по вкусу могут приятно удивить даже тех, кто не представляет обед без мясных блюд.
Постные котлеты из фасоли – простое блюдо, которое удивляет вкусом
Главная особенность этого рецепта – простота. Для приготовления не требуются дорогие ингредиенты или сложные кулинарные техники. Более того, основу блюда можно приготовить буквально за несколько минут , если использовать уже готовую консервированную или отварную фасоль.
Фасоль давно известна как один из самых питательных растительных продуктов. Она содержит много белка, клетчатки и полезных микроэлементов. Именно поэтому такие котлеты получаются сытными, питательными и хорошо насыщают даже без использования мяса.
Еще один важный ингредиент – морковь. Она придает блюду легкую сладкую нотку, делает текстуру более нежной и придает котлетам аппетитный цвет.
Особый секрет рецепта – легкая панировка из манной крупы. Именно благодаря манке котлеты получают золотистую хрустящую корочку , но остаются мягкими внутри.
Для этого блюда понадобятся очень простые ингредиенты:
белая фасоль – 400 г
морковь – 1–2 штуки
манная крупа – 2–3 столовых ложки
соль и специи – по вкусу
масло для жарки
Если вы используете сухую фасоль, ее нужно предварительно замочить в холодной воде примерно на 4–6 часов , после чего отварить до мягкости. Но чтобы сэкономить время, многие хозяйки берут консервированную фасоль – это значительно упрощает процесс.
Сначала фасоль нужно измельчить блендером или хорошо размять вилкой до состояния густого пюре. Затем добавить натертую морковь, соль, специи и немного манной крупы.
После этого массу следует хорошо перемешать и оставить на несколько минут. Манка немного набухнет и сделает фарш более плотным , благодаря чему котлеты будут легко формироваться.
Из готовой смеси формируют небольшие котлеты, обваливают в манной крупе и обжаривают на сковороде до румяной корочки.
Это блюдо универсальное и хорошо сочетается с разными гарнирами. Чаще всего такие котлеты подают с салатами из свежих овощей, тушеными овощами или кашами.
Особенно удачно они сочитаются с гречкой, рисом или картофельным пюре. Кроме того, их можно подавать с соусами на основе помидоров или зелени.
Многие кулинары отмечают, что фасолевые котлеты часто получаются настолько вкусными, что их с удовольствием едят даже те, кто обычно не любит постные блюда.
К тому же этот рецепт позволяет экспериментировать. В фарш можно добавлять чеснок, зелень, лук или различные специи, каждый раз получая новый вкус.
Таким образом, постные котлеты из фасоли – это не только простое и доступное блюдо, но и отличный способ разнообразить домашнее меню полезной и питательной пищей .
