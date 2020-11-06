Классика по-новому: рецепт борща с грибами и черносливом

Что может быть лучше вкусного и сытного борща? Но если классический вариант вам надоел, и вы готовы экспериментировать, тогда сварите борщ без мяса, но зато с грибами и черносливом. Он порадует вас необычным и ярким вкусом.

Ингредиенты: 1 лук, 1 морковь, 200 г свеклы, 250 г картофеля, 200 г квашеной капусты, 30 г белых грибов (сухих), 150 г чернослива, 2 ст. л. оливкового масла, 70 г томатной пасты, 1 ст. л. сахара, 2 лавровых листа, соль, перец (по вкусу).

Способ приготовления: прежде, чем приступать к приготовлению борща, нужно поработать с грибами. Замочите их вечером в воде, а утром сварите на их основе бульон (около 1 часа, чтобы они стали мягкими). Далее подготовьте овощи, нарежьте соломкой морковь, лук и свеклу, а картофель — кубиками.

Возьмите большую кастрюлю, налейте в нее оливковое масло, добавьте лук, морковь и свеклу и обжарьте 5-8 минут. Добавьте к ним томатную пасту, перемешайте и тушите еще пару минут. Дальше добавляйте капусту, сахар, уксус и готовьте на медленном огне минут 8-10. К овощам добавьте мелко нарезанные грибы и влейте грибной бульон, доведите блюдо до кипения. Потом добавьте кубики картофеля, специи, лавровый лист и чернослив. Варите до тех пор, пока не будет готов картофель. Дайте борщу настояться и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Минкульт предложил сделать борщ культурным наследием украинцев.

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