Классическая "Мимоза": как приготовить любимый салат для праздника

Салат "Мимоза" уже давно стал гастрономическим символом праздника. Его нежная текстура, приятный вкус и яркий вид делают это блюдо любимцем не только на праздничных застольях, но и в повседневном меню. А главное – он прост в приготовлении, даже если кулинария не ваша сильная сторона.

Как приготовить салат «Мимоза»: рецепт

Что нужно для 'Мимозы'

Рыба: консервированная сардина или тунец в собственном соке – 1 банка (200 г).

Овощи: картофель (3 шт.), морковь (2 шт.).

Яйца: 4 шт.

Творожный сыр (100 г).

Лук: небольшая репчатая луковица.

Майонез: около 200 г.

Соль: для добавления вкуса.

Эти продукты можно обнаружить почти в каждом холодильнике или купить в ближайшем магазине.

Как приготовить 'Мимозу': простой пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовка овощей и яиц

Отварите картофель и морковь в кожуре до готовности (проверить можно ножом – он должен легко входить). Затем охладите и очистите. Яйца отварите вкрутую – 8–10 минут после закипания воды. После охлаждения разделите на белки и желтки.

Шаг 2. Рыба и лук

Консервированную рыбу разомните вилкой, слив лишний сок. Лук мелко нашинкуйте. Чтобы избавиться от горечи, залейте ее кипятком на 3–5 минут, затем слейте воду.

Шаг 3. Натереть все для слоев

Овощи (морковь и картофель), белки, желтки и сыр натрите на мелкой терке. Для удобства разложите каждый продукт в свою тарелку.

Формирование 'Мимозы': создаем кулинарный шедевр

Салат "Мимоза" – это блюдо-слойщик, где каждый слой имеет свое место. Вот правильная очередность:

Картофель: первый слой. Распределите его равномерно, слегка подсолите и смажьте майонезом. Рыба: второй слой. Ее не нужно сильно утрамбовывать – важна легкость. Лук: добавьте тонким слоем поверх рыбы. Белки: натертые белки яиц – нежное основание следующих слоев. Не забудьте о майонезе. Морковь: придает яркости. Этот слой также слегка смажьте майонезом. Сыр: равномерно посыпьте поверх моркови. Желтки: финальный штрих – посыпьте салат желтками, которые создадут "цветущую" поверхность.

По желанию можно добавить немного зелени для украшения.

Чтобы салат раскрыл свой вкус, поставьте его в холодильник как минимум на 2 часа. Это позволит всем ингредиентам подружиться между собой.

Этот салат всегда уместен – на новогоднем столе, день рождения или просто семейный ужин. Он совмещает доступные ингредиенты, яркий вид и простоту приготовления. Даже те, кто готовит редко, легко справятся с этим рецептом.