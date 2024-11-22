Классическая "Мимоза": как приготовить любимый салат для праздника

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Черновалова Кристина
Салат "Мимоза" уже давно стал гастрономическим символом праздника. Его нежная текстура, приятный вкус и яркий вид делают это блюдо любимцем не только на праздничных застольях, но и в повседневном меню. А главное – он прост в приготовлении, даже если кулинария не ваша сильная сторона.
Как приготовить салат «Мимоза»: рецепт
Рыба: консервированная сардина или тунец в собственном соке – 1 банка (200 г).
Овощи: картофель (3 шт.), морковь (2 шт.).
Яйца: 4 шт.
Творожный сыр (100 г).
Лук: небольшая репчатая луковица.
Майонез: около 200 г.
Соль: для добавления вкуса.
Эти продукты можно обнаружить почти в каждом холодильнике или купить в ближайшем магазине.
Отварите картофель и морковь в кожуре до готовности (проверить можно ножом – он должен легко входить). Затем охладите и очистите.
Яйца отварите вкрутую – 8–10 минут после закипания воды. После охлаждения разделите на белки и желтки.
Консервированную рыбу разомните вилкой, слив лишний сок.
Лук мелко нашинкуйте. Чтобы избавиться от горечи, залейте ее кипятком на 3–5 минут, затем слейте воду.
Овощи (морковь и картофель), белки, желтки и сыр натрите на мелкой терке. Для удобства разложите каждый продукт в свою тарелку.
Салат "Мимоза" – это блюдо-слойщик, где каждый слой имеет свое место. Вот правильная очередность:
Картофель: первый слой. Распределите его равномерно, слегка подсолите и смажьте майонезом.
Рыба: второй слой. Ее не нужно сильно утрамбовывать – важна легкость.
Лук: добавьте тонким слоем поверх рыбы.
Белки: натертые белки яиц – нежное основание следующих слоев. Не забудьте о майонезе.
Морковь: придает яркости. Этот слой также слегка смажьте майонезом.
Сыр: равномерно посыпьте поверх моркови.
Желтки: финальный штрих – посыпьте салат желтками, которые создадут "цветущую" поверхность.
По желанию можно добавить немного зелени для украшения.
Чтобы салат раскрыл свой вкус, поставьте его в холодильник как минимум на 2 часа. Это позволит всем ингредиентам подружиться между собой.
Этот салат всегда уместен – на новогоднем столе, день рождения или просто семейный ужин. Он совмещает доступные ингредиенты, яркий вид и простоту приготовления. Даже те, кто готовит редко, легко справятся с этим рецептом.
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