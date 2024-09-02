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Черновалова Кристина
Сентябрь — традиционное время для заготовок на зиму. В этом месяце заканчивается летний сезон, а значит, самое время позаботиться о том, чтобы на вашем столе зимой были свежие и вкусные продукты. Сегодня мы расскажем о лучших рецептах закруток, которые стоит приготовить именно сейчас, чтобы насладиться ими в холодные месяцы.
Какие закрутки приготовить в сентябре: проверенные рецепты
Маринованные огурцы — классическая закрутка, которая всегда будет уместна на любом столе. Хрустящие и ароматные, они отлично дополнят мясные блюда или послужат самостоятельной закуской.
Ингредиенты на 1 литровую банку:
Огурцы — 500-600 г
Чеснок — 2-3 зубчика
Листья смородины и вишни — по 1-2 шт.
Укроп (зонтики) — 1 шт.
Перец черный горошек — 5-6 шт.
Лавровый лист — 1 шт.
Для маринада:
Вода — 500 мл
Сахар — 1 ст. ложка
Соль — 1 ст. ложка
Уксус 9% — 2 ст. ложки
Инструкция:
Огурцы тщательно вымойте и замочите в холодной воде на 2-3 часа. Это сделает их более хрустящими.
Подготовьте банки: вымойте их с содой и простерилизуйте на пару или в духовке.
На дно каждой банки положите листья смородины, вишни, зонтик укропа, нарезанный чеснок, перец горошком и лавровый лист.
Уложите огурцы в банки как можно плотнее.
Приготовьте маринад: вскипятите воду с солью и сахаром, затем добавьте уксус.
Залейте огурцы горячим маринадом, накройте стерилизованными крышками.
Поставьте банки в кастрюлю с теплой водой, доведите до кипения и стерилизуйте в течение 10 минут.
Закатайте банки, переверните их вверх дном и укутайте в полотенце до полного остывания.
Сентябрь — последний месяц, когда можно собрать черную смородину. Варенье из этой ягоды обладает насыщенным вкусом и полезными свойствами, сохраняющимися даже после тепловой обработки.
Ингредиенты:
Черная смородина — 1 кг
Сахар — 1,5 кг
Вода — 250 мл
Инструкция:
Смородину переберите, удалите веточки и мусор, промойте ягоды в холодной воде.
В большой кастрюле смешайте смородину с сахаром, добавьте воду и поставьте на медленный огонь.
Постоянно помешивая, доведите смесь до кипения и варите 5 минут.
Снимите кастрюлю с огня и дайте варенью полностью остыть.
Повторите процесс варки и охлаждения еще два раза. Это позволит варенью сохранить форму ягод и достичь нужной консистенции.
Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам и закройте крышками.
Кабачковая икра — универсальная закуска, которую можно подавать к любому блюду. В сентябре кабачки еще остаются на огородах, и это идеальное время для их переработки.
Ингредиенты:
Кабачки — 3 кг
Морковь — 1 кг
Лук — 1 кг
Помидоры — 1 кг
Сладкий перец — 500 г
Чеснок — 100 г
Сахар — 200 г
Соль — 2 ст. ложки
Уксус 9% — 100 мл
Растительное масло — 200 мл
Инструкция:
Овощи вымойте и очистите. Кабачки нарежьте кубиками, лук и перец измельчите, морковь натрите на крупной терке.
Обжарьте лук и морковь в растительном масле до золотистого цвета.
Добавьте к овощам нарезанные кабачки и перец, тушите на среднем огне 30 минут.
Помидоры пропустите через мясорубку или измельчите в блендере, добавьте к овощам и тушите еще 20 минут.
Добавьте соль, сахар и мелко нарезанный чеснок, тушите 10 минут.
Влейте уксус и проварите еще 5 минут.
Горячую икру разложите по стерилизованным банкам и закатайте.
Компот из яблок и слив — вкусный и освежающий напиток, который порадует своей сладостью и ароматом.
Ингредиенты на 3 литровую банку:
Яблоки — 3-4 шт.
Сливы — 300 г
Сахар — 250 г
Вода — 2,5 л
Инструкция:
Яблоки и сливы вымойте. Яблоки разрежьте на дольки, удалив сердцевину. Сливы разделите пополам и удалите косточки.
На дно стерилизованной банки уложите яблоки и сливы.
Вскипятите воду, добавьте сахар и перемешайте до полного растворения.
Залейте фрукты горячим сиропом.
Простерилизуйте банки с компотом в течение 20 минут, затем закатайте крышками и оставьте остывать.
Сентябрь — это идеальное время для заготовок на зиму. Используйте этот месяц, чтобы запастись вкусными и полезными закрутками, которые будут радовать вас и ваших близких в течение долгих зимних месяцев. Воспользуйтесь предложенными рецептами, чтобы разнообразить свой стол и сохранить кусочек лета на всю зиму.
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