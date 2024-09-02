Сентябрь — традиционное время для заготовок на зиму. В этом месяце заканчивается летний сезон, а значит, самое время позаботиться о том, чтобы на вашем столе зимой были свежие и вкусные продукты. Сегодня мы расскажем о лучших рецептах закруток, которые стоит приготовить именно сейчас, чтобы насладиться ими в холодные месяцы.

Какие закрутки приготовить в сентябре: проверенные рецепты

1. Маринованные огурцы по-домашнему

Маринованные огурцы — классическая закрутка, которая всегда будет уместна на любом столе. Хрустящие и ароматные, они отлично дополнят мясные блюда или послужат самостоятельной закуской.

Ингредиенты на 1 литровую банку:

Огурцы — 500-600 г

Чеснок — 2-3 зубчика

Листья смородины и вишни — по 1-2 шт.

Укроп (зонтики) — 1 шт.

Перец черный горошек — 5-6 шт.

Лавровый лист — 1 шт.

Для маринада:

Вода — 500 мл

Сахар — 1 ст. ложка

Соль — 1 ст. ложка

Уксус 9% — 2 ст. ложки

Инструкция:

Огурцы тщательно вымойте и замочите в холодной воде на 2-3 часа. Это сделает их более хрустящими. Подготовьте банки: вымойте их с содой и простерилизуйте на пару или в духовке. На дно каждой банки положите листья смородины, вишни, зонтик укропа, нарезанный чеснок, перец горошком и лавровый лист. Уложите огурцы в банки как можно плотнее. Приготовьте маринад: вскипятите воду с солью и сахаром, затем добавьте уксус. Залейте огурцы горячим маринадом, накройте стерилизованными крышками. Поставьте банки в кастрюлю с теплой водой, доведите до кипения и стерилизуйте в течение 10 минут. Закатайте банки, переверните их вверх дном и укутайте в полотенце до полного остывания.

2. Варенье из черной смородины

Сентябрь — последний месяц, когда можно собрать черную смородину. Варенье из этой ягоды обладает насыщенным вкусом и полезными свойствами, сохраняющимися даже после тепловой обработки.

Ингредиенты:

Черная смородина — 1 кг

Сахар — 1,5 кг

Вода — 250 мл

Инструкция:

Смородину переберите, удалите веточки и мусор, промойте ягоды в холодной воде. В большой кастрюле смешайте смородину с сахаром, добавьте воду и поставьте на медленный огонь. Постоянно помешивая, доведите смесь до кипения и варите 5 минут. Снимите кастрюлю с огня и дайте варенью полностью остыть. Повторите процесс варки и охлаждения еще два раза. Это позволит варенью сохранить форму ягод и достичь нужной консистенции. Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам и закройте крышками.

3. Кабачковая икра

Кабачковая икра — универсальная закуска, которую можно подавать к любому блюду. В сентябре кабачки еще остаются на огородах, и это идеальное время для их переработки.

Ингредиенты:

Кабачки — 3 кг

Морковь — 1 кг

Лук — 1 кг

Помидоры — 1 кг

Сладкий перец — 500 г

Чеснок — 100 г

Сахар — 200 г

Соль — 2 ст. ложки

Уксус 9% — 100 мл

Растительное масло — 200 мл

Инструкция:

Овощи вымойте и очистите. Кабачки нарежьте кубиками, лук и перец измельчите, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте лук и морковь в растительном масле до золотистого цвета. Добавьте к овощам нарезанные кабачки и перец, тушите на среднем огне 30 минут. Помидоры пропустите через мясорубку или измельчите в блендере, добавьте к овощам и тушите еще 20 минут. Добавьте соль, сахар и мелко нарезанный чеснок, тушите 10 минут. Влейте уксус и проварите еще 5 минут. Горячую икру разложите по стерилизованным банкам и закатайте.

4. Компот из яблок и слив

Компот из яблок и слив — вкусный и освежающий напиток, который порадует своей сладостью и ароматом.

Ингредиенты на 3 литровую банку:

Яблоки — 3-4 шт.

Сливы — 300 г

Сахар — 250 г

Вода — 2,5 л

Инструкция:

Яблоки и сливы вымойте. Яблоки разрежьте на дольки, удалив сердцевину. Сливы разделите пополам и удалите косточки. На дно стерилизованной банки уложите яблоки и сливы. Вскипятите воду, добавьте сахар и перемешайте до полного растворения. Залейте фрукты горячим сиропом. Простерилизуйте банки с компотом в течение 20 минут, затем закатайте крышками и оставьте остывать.

Сентябрь — это идеальное время для заготовок на зиму. Используйте этот месяц, чтобы запастись вкусными и полезными закрутками, которые будут радовать вас и ваших близких в течение долгих зимних месяцев. Воспользуйтесь предложенными рецептами, чтобы разнообразить свой стол и сохранить кусочек лета на всю зиму.