Как сделать пельмени в 3 раза вкуснее: секретный ингредиент при варке

Пельмени — вкусное и простое блюдо, которое выручает в моменты, когда нужно сварить что-то на обед, а сил и времени не хватает. Но важно научиться еще и правильно их варить. Опытные хозяйки знают один секретный ингредиент, который поможет сделать блюдо вкуснее в несколько раз. Что же стоит добавлять?

Как правильно варить пельмени (фото из открытых источников)

Итак, чтобы сварить пельмени, достаточно набрать воды в кастрюлю, добавить соли, можно лавровый лист, а когда она закипит засыпать в нее пельмени и ждать, когда они приготовиться. Но, чтобы тесто и мясо лучше проварились, нужно воспользоваться одним лайфхаком.

Эксперты советуют заранее достать пельмени из холодильника, а не перед самым процессом приготовления, чтобы они немного адаптировались к теплу, но не раскисли и не превратились в кашу. После того как вода закипит, нужно убавить немного огонь, засыпать пельмени, перемешать и ждать пока полуфабрикаты всплывут. А после этого в кастрюлю следует медленно влить 1 стакан холодной воды. И варите дальше, как обычно, пока вода не закипит второй раз.

С этого момента через пару минут можно считать, что полуфабрикаты полностью приготовились. Перепад температуры позволяет им лучше провариться и усиливает их вкусовые качества.

Напомним, что замороженные "магазинные" пельмени иногда служат настоящей палочкой-выручалочкой для хозяек. Но большую роль играет качество продукта, поэтому при выборе готовых пельменей важно обращать внимание на несколько признаков.

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