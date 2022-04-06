logo

BTC/USD

45383.73

ETH/USD

3357.45

LTC/USD

120.62

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг рецепты Как сделать пельмени в 3 раза вкуснее: секретный ингредиент при варке
commentss НОВОСТИ Все новости

Как сделать пельмени в 3 раза вкуснее: секретный ингредиент при варке

Как при варке сделать пельмени в несколько раз вкуснее: эксперты назвали "секретный" ингредиент

сегодня, 01:35
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Пельмени — вкусное и простое блюдо, которое выручает в моменты, когда нужно сварить что-то на обед, а сил и времени не хватает. Но важно научиться еще и правильно их варить. Опытные хозяйки знают один секретный ингредиент, который поможет сделать блюдо вкуснее в несколько раз. Что же стоит добавлять?

Как сделать пельмени в 3 раза вкуснее: секретный ингредиент при варке

Как правильно варить пельмени (фото из открытых источников)

Итак, чтобы сварить пельмени, достаточно набрать воды в кастрюлю, добавить соли, можно лавровый лист, а когда она закипит засыпать в нее пельмени и ждать, когда они приготовиться. Но, чтобы тесто и мясо лучше проварились, нужно воспользоваться одним лайфхаком.

Эксперты советуют заранее достать пельмени из холодильника, а не перед самым процессом приготовления, чтобы они немного адаптировались к теплу, но не раскисли и не превратились в кашу. После того как вода закипит, нужно убавить немного огонь, засыпать пельмени, перемешать и ждать пока полуфабрикаты всплывут. А после этого в кастрюлю следует медленно влить 1 стакан холодной воды. И варите дальше, как обычно, пока вода не закипит второй раз.

С этого момента через пару минут можно считать, что полуфабрикаты полностью приготовились. Перепад температуры позволяет им лучше провариться и усиливает их вкусовые качества.

Напомним, что замороженные "магазинные" пельмени иногда служат настоящей палочкой-выручалочкой для хозяек. Но большую роль играет качество продукта, поэтому при выборе готовых пельменей важно обращать внимание на несколько признаков.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить жареные пельмени со сметаной: настоящий мужской рецепт.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.belnovosti.by/kulinariya/nazvan-sekretnyy-ingredient-kotoryy-vo-vremya-varki-delaet-pelmeni-v-3-raza-vkusnee
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!