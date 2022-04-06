Как сделать пельмени в 3 раза вкуснее: секретный ингредиент при варке

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Светлана Шкурупий
Пельмени
— вкусное и простое блюдо, которое выручает в моменты, когда нужно сварить
что-то на обед, а сил и времени не хватает. Но важно научиться еще и правильно их
варить. Опытные хозяйки знают один секретный ингредиент, который поможет
сделать блюдо вкуснее в несколько раз. Что же стоит добавлять?
Как правильно варить пельмени (фото из открытых источников)
Итак,
чтобы сварить пельмени, достаточно набрать воды в кастрюлю, добавить соли,
можно лавровый лист, а когда она закипит засыпать в нее пельмени и ждать, когда
они приготовиться. Но, чтобы тесто и мясо лучше проварились, нужно
воспользоваться одним лайфхаком.
Эксперты
советуют заранее достать пельмени из холодильника, а не перед самым процессом приготовления,
чтобы они немного адаптировались к теплу, но не раскисли и не превратились в кашу. После того как вода закипит, нужно убавить немного огонь, засыпать пельмени, перемешать
и ждать пока полуфабрикаты всплывут. А после этого в кастрюлю следует медленно влить
1 стакан холодной воды. И варите дальше, как обычно, пока вода не закипит
второй раз.
С
этого момента через пару минут можно считать, что полуфабрикаты полностью
приготовились. Перепад температуры позволяет им лучше провариться и усиливает их
вкусовые качества.
Напомним,
что замороженные "магазинные" пельмени иногда служат настоящей
палочкой-выручалочкой для хозяек. Но большую роль играет качество продукта,
поэтому при выборе готовых пельменей важно обращать внимание на несколько признаков.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как приготовить жареные пельмени со
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