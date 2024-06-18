Как приготовить салат с авокадо: три вкусных варианта

В последнее время авокадо стало одним из самых популярных ингредиентов в кулинарии благодаря своим питательным свойствам и мягкому, кремовому вкусу. Сегодня мы представляем вам три разнообразных и простых в приготовлении рецепта салата с авокадо, которые понравятся даже самым требовательным гурманам.



1. Классический салат с авокадо и помидорами

Ингредиенты:



- Авокадо – 2 шт.



- Помидоры черри – 200 г



- Листья салата (любые по вкусу) – 100 г



- Оливковое масло – 2 ст. л.



- Лимонный сок – 1 ст. л.



- Соль, перец – по вкусу



Приготовление:



1. Авокадо очистить от кожуры и косточки, нарезать средними кубиками.



2. Помидоры черри разрезать пополам.



3. Листья салата промыть, обсушить и порвать на удобные для употребления кусочки.



4. В глубокой миске смешать авокадо, помидоры и листья салата.



5. Заправить салат оливковым маслом и лимонным соком, посолить и поперчить по вкусу. Перемешать.



Этот легкий и свежий салат отлично подойдет как на обед, так и на ужин, а его приготовление не займет много времени.



2. Салат с авокадо, креветками и манго

Ингредиенты:



- Авокадо – 2 шт.



- Креветки (очищенные) – 200 г



- Манго – 1 шт.



- Руккола – 100 г



- Оливковое масло – 3 ст. л.



- Сок лайма – 2 ст. л.



- Мед – 1 ч. л.



- Соль, черный перец – по вкусу



Приготовление:

Три рецепта салата с авокадо для здорового обеда

1. Креветки обжарить на среднем огне до готовности, остудить.

2. Авокадо и манго очистить от кожуры и нарезать кубиками.

3. Рукколу промыть и обсушить.

4. В миске смешать креветки, авокадо, манго и рукколу.

Для заправки в отдельной маленькой миске смешать оливковое масло, сок лайма и мед. Заправить салат, посолить и поперчить по вкусу.



Этот экзотический салат с ярким сочетанием ингредиентов станет настоящим украшением стола и привнесет нотки новизны в ваше меню.



3. Нежный салат с авокадо, козьим сыром и орехами

Ингредиенты:



- Авокадо – 2 шт.



- Козий сыр – 150 г



- Грецкие орехи – 50 г



- Микс зеленых салатов – 100 г



- Оливковое масло – 3 ст. л.



- Бальзамический уксус – 1 ст. л.



- Мед – 1 ч. л.



- Соль, перец – по вкусу



Приготовление:



1. Авокадо очистить от кожуры и косточки, нарезать кубиками.



2. Козий сыр нарезать маленькими кусочками.



3. Грецкие орехи слегка обжарить на сухой сковороде, охладить и измельчить.



4. Зеленые салаты промыть и обсушить.



5. В миске смешать авокадо, козий сыр, орехи и зеленые салаты.



Для заправки смешать оливковое масло, бальзамический уксус и мед, затем заправить салат и посолить и поперчить по вкусу.

Этот салат сочетает в себе нежность козьего сыра, ароматные орехи и насыщенные вкусы авокадо и бальзамического уксуса, создавая гармоничное и сбалансированное блюдо.

Каждый из этих рецептов отличается своей уникальной комбинацией ингредиентов и вкусов, демонстрируя универсальность авокадо как продукта для здорового питания.