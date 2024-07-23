Как приготовить овощное рагу за полчаса: простой рецепт

Овощное рагу является одним из лучших блюд для ежедневного рациона. Оно не только питательно и полезно, но и легко адаптируется под любой вкус и доступно по цене. Это блюдо отлично подходит для вегетарианцев и тех, кто просто хочет разнообразить свой обеденный стол свежими и ароматными овощами. Предлагаем вам простой рецепт овощного рагу, который не займет много времени и усилий.

Простой рецепт овощного рагу

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Баклажан – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Растительное масло – 2 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Травы (укроп, петрушка, базилик) – по желанию

Подготовка ингредиентов:

Подготовка овощей: Кабачок и баклажан лучше всего нарезать кубиками среднего размера, помидоры – дольками, перец – полосками, морковь – тонкими кружочками или полукругами. Лук и чеснок мелко нарезать. Обработка баклажанов: Баклажаны рекомендуется предварительно посолить и оставить на 20 минут, чтобы избавиться от горечи. Затем промыть под проточной водой.

Приготовление:

Обжаривание: На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте чеснок и морковь. Обжаривайте, помешивая, в течение 3-4 минут. Добавление овощей: Добавьте в сковороду кабачок, баклажаны, перец. Обжаривайте все вместе еще 5-7 минут. Тушение: Добавьте помидоры, соль и перец. Перемешайте и тушите под закрытой крышкой на медленном огне в течение 15-20 минут. Важно периодически помешивать, чтобы блюдо не пригорело. Добавление зелени: За пару минут до готовности добавьте мелко нарезанные травы для аромата.

Подача:

Овощное рагу можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе. Оно отлично сочетается с крупами – киноа, рисом или гречкой.

Полезные советы:

Для разнообразия в овощное рагу можно добавить грибы, сладкий картофель или тыкву.

Любители острых блюд могут добавить в рагу острый перец или немного кайенского перца.

Овощное рагу можно хранить в холодильнике до 3 дней, что делает его отличным вариантом для подготовки еды на неделю.

Этот рецепт овощного рагу не только удовлетворит ваш гастрономический интерес, но и поможет поддерживать здоровье благодаря высокому содержанию витаминов и минералов в овощах. Готовьте с удовольствием и пользой для организма!