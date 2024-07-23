Как приготовить овощное рагу за полчаса: простой рецепт

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Черновалова Кристина
Овощное рагу является одним из лучших блюд для ежедневного рациона. Оно не только питательно и полезно, но и легко адаптируется под любой вкус и доступно по цене. Это блюдо отлично подходит для вегетарианцев и тех, кто просто хочет разнообразить свой обеденный стол свежими и ароматными овощами. Предлагаем вам простой рецепт овощного рагу, который не займет много времени и усилий.
Простой рецепт овощного рагу
Кабачок – 1 шт.
Баклажан – 1 шт.
Помидоры – 2 шт.
Болгарский перец – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Лук – 1 шт.
Чеснок – 2 зубчика
Растительное масло – 2 ст. л.
Соль, перец – по вкусу
Травы (укроп, петрушка, базилик) – по желанию
Подготовка овощей: Кабачок и баклажан лучше всего нарезать кубиками среднего размера, помидоры – дольками, перец – полосками, морковь – тонкими кружочками или полукругами. Лук и чеснок мелко нарезать.
Обработка баклажанов: Баклажаны рекомендуется предварительно посолить и оставить на 20 минут, чтобы избавиться от горечи. Затем промыть под проточной водой.
Обжаривание: На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте чеснок и морковь. Обжаривайте, помешивая, в течение 3-4 минут.
Добавление овощей: Добавьте в сковороду кабачок, баклажаны, перец. Обжаривайте все вместе еще 5-7 минут.
Тушение: Добавьте помидоры, соль и перец. Перемешайте и тушите под закрытой крышкой на медленном огне в течение 15-20 минут. Важно периодически помешивать, чтобы блюдо не пригорело.
Добавление зелени: За пару минут до готовности добавьте мелко нарезанные травы для аромата.
Овощное рагу можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе. Оно отлично сочетается с крупами – киноа, рисом или гречкой.
Для разнообразия в овощное рагу можно добавить грибы, сладкий картофель или тыкву.
Любители острых блюд могут добавить в рагу острый перец или немного кайенского перца.
Овощное рагу можно хранить в холодильнике до 3 дней, что делает его отличным вариантом для подготовки еды на неделю.
Этот рецепт овощного рагу не только удовлетворит ваш гастрономический интерес, но и поможет поддерживать здоровье благодаря высокому содержанию витаминов и минералов в овощах. Готовьте с удовольствием и пользой для организма!
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