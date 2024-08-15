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Как приготовить идеальный «Мохито»: три проверенных рецепта

Рецепты «Мохито»: классический, клубничный и безалкогольный варианты

сегодня, 12:19
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Автор:
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Черновалова Кристина

Коктейль "Мохито" является одним из самых популярных напитков в мире. Его освежающий вкус с сочетанием мяты, лайма и ромовых ноток делает его идеальным выбором для жаркого летнего вечера или праздничного мероприятия. В этой статье мы рассмотрим три рецепта "Мохито": классический, клубничный и безалкогольный. Все они просты в приготовлении и не требуют специальных навыков или сложных ингредиентов.

Как приготовить идеальный «Мохито»: три проверенных рецепта

«Мохито»: 3 лучших рецепта классического коктейля

Рецепт 1: Классический "Мохито"

Ингредиенты:

  • Белый ром — 50 мл

  • Сахарный сироп — 20 мл (или 2 чайные ложки сахара)

  • Лайм — 1 штука

  • Мята — 10-12 листиков

  • Содовая вода (газированная) — 100 мл

  • Лед в кубиках — 6-8 кубиков

Инструкция по приготовлению:

  1. Начните с подготовки лайма. Нарежьте его на четыре части. Поместите дольки лайма в стакан, добавьте сахарный сироп или сахар.

  2. С помощью мадлера (или обычной ложки) аккуратно подавите лайм и сахар, чтобы выделился сок, но не измельчайте мякоть лайма слишком сильно.

  3. Добавьте листья мяты в стакан. Немного подавите их мадлером, чтобы они выпустили свой аромат.

  4. Наполните стакан кубиками льда, оставив достаточно места для остальных ингредиентов.

  5. Влейте белый ром и содовую воду.

  6. Перемешайте коктейль барной ложкой, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

  7. Украсьте мохито веточкой мяты и долькой лайма. Коктейль готов к подаче.

Рецепт 2: Клубничный "Мохито"

Ингредиенты:

  • Белый ром — 50 мл

  • Сахарный сироп — 20 мл (или 2 чайные ложки сахара)

  • Лайм — 1 штука

  • Клубника — 4-5 ягод

  • Мята — 10-12 листиков

  • Содовая вода (газированная) — 100 мл

  • Лед в кубиках — 6-8 кубиков

Инструкция по приготовлению:

  1. Подготовьте лайм, разрезав его на четыре части, и поместите его в стакан.

  2. Добавьте сахарный сироп или сахар и аккуратно подавите лайм.

  3. Добавьте в стакан клубнику и также слегка подавите её мадлером или ложкой, чтобы ягоды выпустили сок.

  4. Добавьте листья мяты и подавите их для усиления аромата.

  5. Наполните стакан кубиками льда.

  6. Влейте белый ром и содовую воду.

  7. Перемешайте коктейль барной ложкой.

  8. Украсьте коктейль долькой клубники и веточкой мяты.

Рецепт 3: Безалкогольный "Мохито"

Ингредиенты:

  • Лайм — 1 штука

  • Сахарный сироп — 20 мл (или 2 чайные ложки сахара)

  • Мята — 10-12 листиков

  • Содовая вода (газированная) — 150 мл

  • Лед в кубиках — 6-8 кубиков

Инструкция по приготовлению:

  1. Разрежьте лайм на четыре части и поместите его в стакан.

  2. Добавьте сахарный сироп или сахар и аккуратно подавите лайм, чтобы получить сок.

  3. Положите в стакан листья мяты и слегка подавите их мадлером.

  4. Наполните стакан кубиками льда.

  5. Залейте содовую воду и перемешайте барной ложкой.

  6. Украсьте коктейль веточкой мяты и долькой лайма.

Эти три рецепта помогут вам насладиться вкусом "Мохито" в любом формате — классическом, фруктовом или безалкогольном. Выбор зависит только от ваших предпочтений и настроения. Все ингредиенты доступны, а приготовление занимает не более 10 минут.



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