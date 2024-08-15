Как приготовить идеальный «Мохито»: три проверенных рецепта

Коктейль "Мохито" является одним из самых популярных напитков в мире. Его освежающий вкус с сочетанием мяты, лайма и ромовых ноток делает его идеальным выбором для жаркого летнего вечера или праздничного мероприятия. В этой статье мы рассмотрим три рецепта "Мохито": классический, клубничный и безалкогольный. Все они просты в приготовлении и не требуют специальных навыков или сложных ингредиентов.

«Мохито»: 3 лучших рецепта классического коктейля

Рецепт 1: Классический "Мохито"

Ингредиенты:

Белый ром — 50 мл

Сахарный сироп — 20 мл (или 2 чайные ложки сахара)

Лайм — 1 штука

Мята — 10-12 листиков

Содовая вода (газированная) — 100 мл

Лед в кубиках — 6-8 кубиков

Инструкция по приготовлению:

Начните с подготовки лайма. Нарежьте его на четыре части. Поместите дольки лайма в стакан, добавьте сахарный сироп или сахар. С помощью мадлера (или обычной ложки) аккуратно подавите лайм и сахар, чтобы выделился сок, но не измельчайте мякоть лайма слишком сильно. Добавьте листья мяты в стакан. Немного подавите их мадлером, чтобы они выпустили свой аромат. Наполните стакан кубиками льда, оставив достаточно места для остальных ингредиентов. Влейте белый ром и содовую воду. Перемешайте коктейль барной ложкой, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Украсьте мохито веточкой мяты и долькой лайма. Коктейль готов к подаче.

Рецепт 2: Клубничный "Мохито"

Ингредиенты:

Белый ром — 50 мл

Сахарный сироп — 20 мл (или 2 чайные ложки сахара)

Лайм — 1 штука

Клубника — 4-5 ягод

Мята — 10-12 листиков

Содовая вода (газированная) — 100 мл

Лед в кубиках — 6-8 кубиков

Инструкция по приготовлению:

Подготовьте лайм, разрезав его на четыре части, и поместите его в стакан. Добавьте сахарный сироп или сахар и аккуратно подавите лайм. Добавьте в стакан клубнику и также слегка подавите её мадлером или ложкой, чтобы ягоды выпустили сок. Добавьте листья мяты и подавите их для усиления аромата. Наполните стакан кубиками льда. Влейте белый ром и содовую воду. Перемешайте коктейль барной ложкой. Украсьте коктейль долькой клубники и веточкой мяты.

Рецепт 3: Безалкогольный "Мохито"

Ингредиенты:

Лайм — 1 штука

Сахарный сироп — 20 мл (или 2 чайные ложки сахара)

Мята — 10-12 листиков

Содовая вода (газированная) — 150 мл

Лед в кубиках — 6-8 кубиков

Инструкция по приготовлению:

Разрежьте лайм на четыре части и поместите его в стакан. Добавьте сахарный сироп или сахар и аккуратно подавите лайм, чтобы получить сок. Положите в стакан листья мяты и слегка подавите их мадлером. Наполните стакан кубиками льда. Залейте содовую воду и перемешайте барной ложкой. Украсьте коктейль веточкой мяты и долькой лайма.

Эти три рецепта помогут вам насладиться вкусом "Мохито" в любом формате — классическом, фруктовом или безалкогольном. Выбор зависит только от ваших предпочтений и настроения. Все ингредиенты доступны, а приготовление занимает не более 10 минут.