Как приготовить идеальный «Мохито»: три проверенных рецепта

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Черновалова Кристина
Коктейль "Мохито" является одним из самых популярных напитков в мире. Его освежающий вкус с сочетанием мяты, лайма и ромовых ноток делает его идеальным выбором для жаркого летнего вечера или праздничного мероприятия. В этой статье мы рассмотрим три рецепта "Мохито": классический, клубничный и безалкогольный. Все они просты в приготовлении и не требуют специальных навыков или сложных ингредиентов.
«Мохито»: 3 лучших рецепта классического коктейля
Ингредиенты:
Белый ром — 50 мл
Сахарный сироп — 20 мл (или 2 чайные ложки сахара)
Лайм — 1 штука
Мята — 10-12 листиков
Содовая вода (газированная) — 100 мл
Лед в кубиках — 6-8 кубиков
Инструкция по приготовлению:
Начните с подготовки лайма. Нарежьте его на четыре части. Поместите дольки лайма в стакан, добавьте сахарный сироп или сахар.
С помощью мадлера (или обычной ложки) аккуратно подавите лайм и сахар, чтобы выделился сок, но не измельчайте мякоть лайма слишком сильно.
Добавьте листья мяты в стакан. Немного подавите их мадлером, чтобы они выпустили свой аромат.
Наполните стакан кубиками льда, оставив достаточно места для остальных ингредиентов.
Влейте белый ром и содовую воду.
Перемешайте коктейль барной ложкой, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
Украсьте мохито веточкой мяты и долькой лайма. Коктейль готов к подаче.
Ингредиенты:
Белый ром — 50 мл
Сахарный сироп — 20 мл (или 2 чайные ложки сахара)
Лайм — 1 штука
Клубника — 4-5 ягод
Мята — 10-12 листиков
Содовая вода (газированная) — 100 мл
Лед в кубиках — 6-8 кубиков
Инструкция по приготовлению:
Подготовьте лайм, разрезав его на четыре части, и поместите его в стакан.
Добавьте сахарный сироп или сахар и аккуратно подавите лайм.
Добавьте в стакан клубнику и также слегка подавите её мадлером или ложкой, чтобы ягоды выпустили сок.
Добавьте листья мяты и подавите их для усиления аромата.
Наполните стакан кубиками льда.
Влейте белый ром и содовую воду.
Перемешайте коктейль барной ложкой.
Украсьте коктейль долькой клубники и веточкой мяты.
Ингредиенты:
Лайм — 1 штука
Сахарный сироп — 20 мл (или 2 чайные ложки сахара)
Мята — 10-12 листиков
Содовая вода (газированная) — 150 мл
Лед в кубиках — 6-8 кубиков
Инструкция по приготовлению:
Разрежьте лайм на четыре части и поместите его в стакан.
Добавьте сахарный сироп или сахар и аккуратно подавите лайм, чтобы получить сок.
Положите в стакан листья мяты и слегка подавите их мадлером.
Наполните стакан кубиками льда.
Залейте содовую воду и перемешайте барной ложкой.
Украсьте коктейль веточкой мяты и долькой лайма.
Эти три рецепта помогут вам насладиться вкусом "Мохито" в любом формате — классическом, фруктовом или безалкогольном. Выбор зависит только от ваших предпочтений и настроения. Все ингредиенты доступны, а приготовление занимает не более 10 минут.
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