Из картофеля — как в ресторане: блюдо за копейки, которое разметают со стола первым

Проніна Анна
Картофель – продукт, который есть почти в каждом доме. Но именно она все чаще становится основой для блюд, которые выглядят и смакуют так, будто их только что подали в хорошем ресторане. Один из таких вариантов — запеченный картофель ломтиками со специями, который в народе давно окрестили "картофелем по-крестьянски" .
Настоящий деликатес из картофеля – бюджетно, просто и невероятно вкусно
Секрет этого блюда не в дорогостоящих ингредиентах и не в сложной технике. Все решают правильные специи, короткий отвар и высокая температура запекания . Именно благодаря этому картофель получается хрустящим снаружи и нежным, рыхлым внутри — без пересушивания и без лишнего жира.
Это блюдо ценят за универсальность. Она одинаково хорошо подходит как гарнир к мясу или рыбе , так и как самостоятельная закуска – особенно с белым соусом, чесночной заправкой или сметаной с зеленью. А еще это идеальный вариант, когда нужно накормить семью вкусно и бюджетно .
Для приготовления потребуется минимальный набор продуктов, продаваемых в обычном магазине или на рынке:
картофель — 1 кг
паприка (сладкая или копченая) – 1,5 ч. л.
мускатный орех – на кончике ножа
куркума – 1 ч. л.
кориандр – 0,5 ч. л.
смесь сушеных базилика и розмарина – 1,5 ч. л.
подсолнечное масло — 3-4 ст. л.
соль — по вкусу
Само сочетание паприки, куркумы и трав создает тот же насыщенный аромат , который появляется еще до того, как противень достанут из духовки.
Картофель нарезают ломтиками так, чтобы их можно было выложить на противень острым углом вверх – это важно для равномерного подрумянивания. Далее – короткое отваривание в течение 3–4 минут . Этот этап не следует игнорировать: он помогает получить мягкую серединку без пересушивания.
После варки картофель нужно хорошо обсушить и охладить . Если кусочки останутся влажными, специи и масло не прилипнут, а корочка не получится хрустящей.
Масло смешивают со специями до однородности – это ароматное основание блюда. В эту смесь добавляют картофель и тщательно перемешивают, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт приправами.
Запекают картофель на средней полке духовки, разогретой до 220°C в течение 25–30 минут . За это время она приобретает аппетитный золотистый цвет и характерный "хруст".
Этот рецепт ценят за то, что он не нуждается в дорогих продуктах , легко адаптируется под свой вкус и всегда дает стабильный результат. А еще – это тот случай, когда простая еда действительно становится домашним деликатесом .
Если подать ее с соусом, блюдо исчезает со стола первым – проверено не раз.
